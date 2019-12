Bayonetta und Vanquish | Remaster-Versionen kommen im Bundle

Hexen mit Knarren und Sci-Fi-Söldner mit Jetpacks zum "Auf-dem-Boden-Schlitern" sind genau euer Ding? Na, dann freut euch schon mal auf ein Bundle, das bald genau diese Ansprüche erfüllt!

Bayonetta und Vanquish kehren als Remaster zurück.

Alle Infos zu den Spielen

• Genre: Gnadenlose Action

• Plattformen: PS4, Xbox One

• Release: 18. Februar 2020

Bei vielen Leuten weckt der Name des Entwicklers Platinum Games wohlige Gänsehaut durch Erinnerungen an astreine und stylish inszenierte Action. Zwei der bekanntesten und Spiele aus dem Hause Platinum will Sega im kommenden Jahr als Remaster für PlayStation 4 und Xbox One erneut auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei um Bayonetta und Vanquish.

Zu Bayonetta ist zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr viel zu sagen. Fast jeder kennt die Hexe, die sich mit allerlei Hieb- und Schusswaffen gegen himmlische (!) Horden zur Wehr setzt. Vanquish hingegen mag vielleicht nicht diesen Bekanntheitsgrad genießen, steht aber in Sachen Action der Hexe in nichts nach! Seht selbst:

Bereits 2010 kam Vanquish für PS3 und Xbox 360 auf den Markt und konnte spielerisch durch seine äußerst unterhaltsame Spielmechanik (triebwerkunterstützes Rutschen und unablässige Ballereien in komplett überdrehten Sci-Fi-Szenarien) überzeugen. Klar, die Story ist hanebüchen, aber wen interessiert das, wenn man aus dem Turboslide heraus in die Zeitlupe wechseln kann, um punktgenau Schwachstellen an haushohen Mechs unter Beschuss zu nehmen? Dass "Resident Evil"-Erfinder Shinji Mikami als leitender Entwickler mit an Bord war, ist auch kein Nachteil.

Apropos komplett überdreht: Weil ja nur EIN Spiel, in dem bei jedem Knopfdruck quasi der gesamte Bildschirm explodiert, noch lange nicht reicht, sollen die beiden Remaster-Versionen von Bayonetta und Vanquish im Bundle erscheinen. Als Veröffentlichungsdatum nennt der Publisher den 18. Februar 2020. Solltet ihr bis jetzt noch keinen Kontakt mit diesen beiden Perlen gehabt haben und euch der Sinn nach überdrehter Action steht, gibt es absolut keinen Grund, darauf zu verzichten.

Bayonetta und Vanquish kommen im Bundle als Remaster-Version für Xbox One und PlayStation 4 zurück. Freunde gepflegter Action wissen, was da an Qualität kommt. Neulinge sollten einen Blick riskieren, denn letzten Endes handelt es sich um zwei der besten Spiele von Entwickler Platinum Games.