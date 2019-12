Pokémon | Spiel wird zum Gegenstand einer beliebten Quiz-Show

Im US-amerikanischen TV ist die Quiz-Show Jeopardy dafür bekannt, dass die passende Frage zu einer Antwort gefunden werden muss. Nun wurde die beliebte Pokémon-Franchise ein Teil dieser Show, indem dieser eine komplette Kategorie gewidmet wurde. Hättet ihr gegenüber den Fragen bestehen können?

Jeopardy: Die Kandidaten waren wohl etwas überfordert mit den Fragen und konnten nicht alle beantworten.

Spätestens seit Pokémon Schwert & Schild veröffentlicht wurde, ist die Marke Pokémon wieder in aller Munde. So auch im US-amerikanischen Fernsehen. In der Show "Jeopardy" gibt es Kategorien, in denen die Teilnehmer fünf Fragen beantworten - oder besser gesagt: stellen müssen, wie in folgendem Tweet gezeigt:

Abby, Jay Leno, and Bird Jesus would be so proud of today's categories. @Pokemon pic.twitter.com/MR1jJbY8sA — Jeopardy! (@Jeopardy) December 9, 2019

Es ist nicht das erste Mal, dass Pokémon als Thema einen Auftritt in der beliebten Fernseh-Show hat. Bereits 2017 wurde eine Videospiel-Kategorie verwendet, bei der Pokémon auch als Thema bedient wurde.

Die Fragen werden mit steigendem Preisgeld selbstverständlich schwerer, und so konnte keiner der Teilnehmer bis zur “1.000 Dollar-Frage“ gelangen. Wir haben die vier verfügbaren Fragen der Show für euch nun in einem Quiz verarbeitet und möchten wissen: Hättet ihr bei Jeopardy groß abgeräumt?

Es ist schön zu beobachten, dass Videospiele und deren Inhalte immer häufiger in anderen Medien aufgegriffen werden und von einer breiteren Masse diskutiert werden. Wie fandet ihr die Quizfragen? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren!