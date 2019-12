League of Legends | Mode-Kollektion mit Louis Vuitton gestartet

Riot Games hat eine Zusammenarbeit mit dem Luxus-Modelabel Louis Vuitton gestartet. Neben mehreren geplanten Skins im Spiel gibt es außerdem eine spezielle Kollektion zu erwerben, die jedoch keineswegs günstig ist.

Die Heldin Qiyana aus League of Legends trägt mit einem speziellen Skin bereits im Spiel Louis Vuitton.

Wer einem "League of Legends"-Spieler in den nächsten Monaten große Freude mit einem außergewöhnlichen Geschenk bereiten möchte, erhält von Riot Games und Louis Vuitton nun eine ganz besondere Gelegenheit - zumindest wenn ausreichend Kleingeld vorhanden ist. Der Spieleentwickler und das Luxus-Modelabel sind bereits vor einigen Monaten eine Partnerschaft eingegangen, die nun die ersten Früchte trägt. Ab sofort ist die besondere Kollektion LVxLoL zum Kauf erhältlich.

Insgesamt stehen über 30 verschiedene Kleidungsstücke zur Auswahl, wobei die Preise wie gewohnt für "Louis Vuitton"-Verhältnisse sehr hoch ausfallen. Für einen Rock werden etwa 2.000 Euro fällig, während eine Lederjacke sogar gleich stolze 4.700 Euro kostet. Deutlich günstiger ist da schon ein Schlüsselanhänger, wobei das bei 350 Euro lediglich relativ zu sehen ist. Die komplette Kollektion gibt es auf der "Louis Vuitton"-Webseite.

Das Mode-Label erhofft sich von dieser ungewöhnlichen Partnerschaft die Erschließung einer neuen Zielgruppe. "Das kauft doch kein Mensch! Nicht bei solchen Preisen!" - Möchte man glauben. Aber angesichts dessen, dass bereits erste Teile der Kollektion ausverkauft sind oder nur noch ein knapper Bestand übrig ist, könnte der Plan tatsächlich aufgehen.

Erkennt ihr Spiele und Konsolen an den Werbetexten?

Neben der Kollektion ist Louis Vuitton ebenfalls in League of Legends selbst vertreten. Bislang hat die Heldin Qiyana einen speziellen Skin erhalten. In Zukunft sollen noch weitere folgen, bei denen das Modelabel mit im Fokus steht.