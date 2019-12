Resident Evil 3 Remake | Release-Datum, erster Trailer und Bonus-Inhalt

Capcom nutzte die heutige "State of Play"-Präsentation von Sony dafür, das lang ersehnte Resident Evil 3 Remake vorzustellen. Die offizielle Ankündigung wurde mit einem ersten Trailer gefeiert. Außerdem sind Release-Datum und ein ganz besonderer Bonus-Inhalt bekannt.

Resident Evil 3 Remake wurde offiziell angekündigt, mit Release-Datum und Trailer.

Sonys State of Play startete heute mit einem ikonischen Geräusch, das Spieler auf das einstimmte, was viele schon lange im Voraus vermutet und gehofft hatten: Es war ein Ton, den Horror-Fans aus der Menünavigation von Resident Evil kennen.

Denn seit langem kursieren Gerüchte darum, dass Capcom infolge des Erfolges von Resident Evil 2 Remake bereits an einer Neuauflage von Resident Evil 3: Nemesis arbeitet. Die Gerüchte häuften sich in den letzten Tagen und nachdem auch die Covers der Neuauflage geleakt sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis es zur offiziellen Ankündigung kommen musste.

Resident Evil 3 Remake offiziell angekündigt

Und so kam es auch. Capcom zeigte einen ersten Trailer zum Resident Evil 3 Remake, den wir euch nicht vorenthalten wollen:

Resident Evil 3 - Remake | Das Remake kommt - erster Trailer:

Und nicht nur das, auch das gar nicht so weit entfernte Release-Datum ist bekannt: Am 3. April 2020 soll Resident Evil 3 erscheinen. Obendrein soll es das Multiplayer-Spiel Resident Evil: Project Resistance als Geschenk für Käufer der Neuauflage geben. Fans der Franchise haben also allen Grund, sich zu freuen!

Wer möchte, kann sich Resident Evil 3 Remake ab sofort vorbestellen. Wer das macht, bekommt sogar spezielle Kostüme als Bonus-Inhalt dazu. Habt ihr Lust auf das Spiel und hat euch der Trailer gefallen? Schreibt es in die Kommentare!