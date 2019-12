Fans der "Tony Hawk's Skateboarding"-Reihe bekommen voraussichtlich im Jahr 2020 niedlichen und gleichzeitig recht ungewöhnlichen Nachschub für PC, Xbox One und Nintendo Switch geliefert.

Skatebird erscheint auch für Nintendo Switch.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Sport-Simulation

• Plattformen: PC, Xbox One, Switch

• Release: Ende 2020



Das kommt jetzt

Der Entwickler Glass Bottom Games startete am 11. Juni 2019 eine Kickstarter-Kampagne für Skatebird, die nur einen Tag später vollständig finanziert wurde. Mit 67.220 US-Dollar schoss die Finanzierung sogar weit über das ursprüngliche Ziel von 20.000 US-Dollar hinaus.

In Skatebird schlüpft ihr nicht etwa in die Rolle eines menschlichen Skaters, sondern ihr spielt - wer hätte es anhand des Titels erraten - einen kleinen Vogel, der in Mini-Parks sein Können unter Beweis stellt. Da die Parks in passender Vogelgröße gestaltet werden, sollen herkömmliche Rampen oder andere Skateboard-Utensilien die Ausnahme darstellen. Stattdessen grindet ihr laut Steam-Beschreibung auf Trinkhalmen, macht Kickflips über Hefter und kurvt durch Klebeband-Parks.

Trailer | Tony Hawks wäre stolz: Witzige Skateboard-Action mit Skatebird

Versprochen werden viele unterschiedliche Umgebungen in Vogel-Größe, wobei die Steuerung jener der "Tony Hawk's Pro Skater"-Reihe ähneln soll. Zu finden gäbe es außerdem allerhand schicke Kleidung, versteckte Mixtapes mit neuer Musik und andere Vögel, die eure Hilfe benötigen.

Angekündigt wurde Skatebird bereits für PC und Xbox One. Wie ein neuer Trailer verrät, soll das befiederte Sportspiel gegen Ende des Jahres 2020 aber auch für Nintendo Switch erscheinen. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!