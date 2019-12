Anno 1800 | Eine Woche lang kostenlos spielen und Season Pass gewinnen

Feierlaune bei Entwickler Blue Byte: Anno 1800 erhält seinen vorerst letzten großen DLC und ein umfassendes Update. Passend dazu kann das Strategiespiel gratis gespielt werden.

Eine Woche lang kann Anno 1800 auf Herz und Nieren gratis getestet werden.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie

• Plattformen: PC

• Veröffentlichung: 16. April 2019

Das kommt jetzt

Am heutigen Mittwoch, dem 11. Dezember, geht vorerst die DLC-Reise für Anno 1800 zu Ende. Mit Die Passage ist die letzte große Erweiterung erschienen, die euch unter anderem in die Arktis entlässt. Zudem haben die Entwickler das Update 6 an den Start gebracht, welches neben einigen Fehlerbehebungen zusätzlich den langerwarteten Koop-Modus enthält.

Um diese doppelte Veröffentlichung gebührend zu feiern, lässt Ubisoft eine zeitlich begrenzte Testversion von der Leine. Eine Woche lang können interessierte Spieler das Basisspiel kostenlos über den Uplay Store oder Epic Games Store ausprobieren. Hier die genauen Daten, wann das Event beginnt und wann es wieder endet:

Start der Gratis-Woche: Mittwoch, der 11. Dezember, um 14:00 Uhr

Mittwoch, der 11. Dezember, um 14:00 Uhr Ende der Gratis-Woche: Mittwoch, der 18. Dezember, um 18:00 Uhr

In der Zeit könnt ihr Anno 1800 abzüglich der DLC-Erweiterungen auf Herz und Nieren testen. Zeitgleich zum Gratis-Event hat Ubisoft den Preis der Vollversion um 55 Prozent gesenkt. Allerdings solltet ihr beachten, dass ihr euren Speicherstand aus der Testwoche nicht importieren könnt. Nach dem Kauf müsst ihr also noch einmal von vorn anfangen.

Jetzt mitmachen und Season Pass gewinnen

Zur Feier des Starts von Die Passage stellen uns Blue Byte und Ubisoft fünf Season Passes und entsprechend noch jeweils einen Key für das Weihnachtspaket mit 23 neuen Ornamenten zur Gestaltung der Siedlungen für euch zur Verfügung! Wenn ihr die Chance auf einen Gewinn wahrnehmen wollt, beantwortet uns folgende Frage:

Die Jahreszahl in den Anno-Spielen folgt einer ganz bestimmten Formel. Welches dieser fiktiven Anno-Spiele würde in diese Formel passen?

a) Anno 2015

b) Anno 1908

c) Anno 2040

d) Anno 9000

Eure Antwort schickt ihr bitte an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort ARKTIS in der Betreffzeile.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 18. Dezember 2019 um 12 Uhr mittags.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 19. Dezember 2019 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los! Eure Siedlungen wollen weihnachtlich geschmückt werden und die Arktis braucht dringend eine ordentliche Infrastruktur! Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß bei der Teilnahme!