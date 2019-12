Xbox Scarlett | Konsole soll fünfmal mehr Power als die Xbox One X haben

Die neue Konsole aus dem Hause Xbox, welche bisher unter dem Projektnamen Xbox Scarlett bekannt ist, hüllt sich noch in viele Geheimnisse und Informationen sind rar gesät. Nun tauchen neue Details zur Leistungsstärke auf, welche einen Vergleich zu bisherigen Modellen ermöglicht.

Microsoft lässt sich kaum in die Karten gucken, doch nun gibt es Details zur Leistung der Xbox Scarlett.

Was wir bisher wussten

Viel ist noch nicht bekannt über die Xbox Scarlett von Microsoft. Erste Meldungen über Spezifikationen beziehen sich vor allem auf die schwindenden Ladezeiten durch schnelle SSDs oder auf die Möglichkeit einen “Xbox One“-Controller für die neue Konsole zu nutzen.

Was neu ist

Wie Gamerant berichtet, existieren Gerüchte über die Power der kommenden Xbox Scarlett, welche in zwei Editionen verfügbar sein wird. Die Projektnamen für diese sind Anaconda und Lockhart.

In den neusten Informationen ist die Rede von einer fünfmal leistungsstärkeren Konsole als die Xbox One X. Dabei sei die Anaconda das technisch stärkere Modell, die preiswertere Lockhart erreiche Leistungen im Bereich der jetzigen Xbox One X. Somit dürften Nutzer einer herkömmlichen Xbox One, sowie Xbox One S auch bei der "kleineren" Variante einen deutlichen Technik-Vorsprung spüren.

Die Anaconda sei mit einer Leistungsfähigkeit von etwa 12 TeraFLOPS (abgekürzt TF) und die Lockhart mit 4TF ausgestattet. Im Vergleich zu der Xbox One X und Xbox One S, welche 6TF und 1.4TF vorweisen können, ist dies ein deutlicher Unterschied.

Beide neuen Modelle besitzen acht Prozessorkerne mit rund 3.5GHz, wobei die Anaconda einen kleinen Leistungsvorteil hat. Die Anaconda-Edition soll außerdem über einen maximalen RAM von 16GB verfügen, davon sind 3GB für das Betriebssystem und 13GB für Spiele vorgesehen. Die bisherige Xbox One X kann in dieser Beziehung nur mit 9GB für Spiele aufwarten.

Welche Konsolen besitzt ihr?

Es bleibt weiterhin spannend, was die neue Konsolengeneration im Endeffekt leisten kann. Die Editionen Anaconda und Lockhart werden voraussichtlich in der Weihnachtszeit 2020 erscheinen. Freut ihr euch auf die neuen Konsolen? Berichtet uns davon in den Kommentaren.