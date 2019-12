Mehr als 60 Stunden verbrachte ein Pokémon-Fan damit, das Startergebiet von Pokémon Schwert & Schild nach einem Schillernden Pokémon zu durchkämmen. Nach über 6.000 Begegnungen mit weniger seltenen Taschenmonstern wurde er endlich fündig.

Das Schillernde Wolly wurde erfolgreich gefangen - endlich!

Für manche Menschen sind die Pokémon-Spiele reine Entspannung und gemütliche Feierabendbeschäftigung, andere bewerfen verbissen so lange das hohe Gras mit Pokébällen, bis auch das letzte Taschenmonster seine Freiheit verloren hat. Zu letzteren gehört auch der Reddit-User theboyzz0111, der über 60 Stunden im Startergebiet von Pokémon Schwert und Schild nach einem Schillernden Pokémon gejagt hat.

Die Schillernden Pokémon sind besonders seltene Variationen der klassischen Pokémon, die sich im hohen Gras ausgesprochen rar machen — und genau nach einem solchen Tierchen machte sich theboyzz0111 kurz nach Spielstart auf die Suche, wie er auf Reddit erklärt:

Der Gedanke, ohne ein Schillerndes Pokémon im Rucksack die verschiedenen Regionen, Geschichten und Abenteuer von Pokémon Schwert und Schild erkunden zu müssen, motivierte den Spieler zu seiner intensiven Jagd. Nach etwas mehr als 67 Stunden und rund 6.000 Begegnungen mit weniger seltenen wilden Pokémon gelang es ihm dann schließlich, ein Schillerndes Wolly zu fangen.

Fast nebenbei trainierte er dabei ein komplettes Pokémon-Team so intensiv, dass selbst sein schwächstes Monsterchen Level 30 geknackt hat — das ist etwa dreimal so hoch wie die Pokémon-Level der Spieler, die nur auf der Durchreise durch das Startergebiet spazieren. Für den Hardcore-Fan hat sich die Zeitinvestition aber gelohnt und nun kann er endlich seine Reise durch die Welt der neuesten Pokémon-Edition beginnen, um der Allerbeste zu werden — auch wenn er das in seinen eigenen Augen sicherlich schon längst ist.