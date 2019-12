Spellbreak | Fantasy-"Battle Royale" für die PlayStation 4 angekündigt

Sony hat im Zuge der State of Play angekündigt, dass Spellbreak, das etwas andersartige "Battle Royale"-Spiel, auf der PlayStation 4 erscheinen wird. Spellbreak könnte auch für Spieler interessant sein, die bisher wenig mit dem Genre anfangen konnten.

Spellbreak kommt auf die PlayStation 4.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Battle Royale, Shooter

• Plattformen: PC, PS4

Das kommt jetzt

Das große Highlight von Sonys State of Play im Dezember 2019 war sicherlich die Ankündigung von Resident Evil 3 Remake. Nichts desto Trotz beinhaltete die Präsentation einige weitere coole Überraschungen, die Besitzer einer PlayStation 4 freudig stimmen könnten. Darunter auch das etwas andere "Battle Royale"-Spiel Spellbreak.

Fortnite im Fantasy-Gewand: Spellbreak

Spellbreak ist in einem cartoonigen, mittelalterlich angehauchten Fantasy-Setting verortet und verbindet dementsprechend einige Besonderheiten mit dem "Battle Royale"-Ansatz: In der Rolle von Hexen und Zauberern gehen Spieler vor Kulissen wie ausladenden Wäldern oder Burgruinen mit Magie und übernatürlichen Spezialfähigkeiten ins Gefecht. Durch die "Third Person"-Perspektive und den Cartoon-Look wirkt Spellbreak im ersten Trailer wie Fortnite mit Fantasy-Make-Over:

Spellbreak | PS4-Ankündigungs-Trailer

In seiner Alpha-Fassung läuft das Spiel seit Beginn des Jahres auf dem PC, dort kann es exklusiv über den Epic Games Store als Founders Edition erworben und in seinem frühen Zustand gespielt werden. Die Beta für Spellbreak soll dann im Frühjahr 2020 auch auf der PlayStation 4 an den Start gehen.

Entwickelt wird Spellbreak von Proletarian Inc., die bisher an eher unbekannteren Spielen wie World Zombination und Streamline gearbeitet haben. Ob dem Studio mit Spellbreak ein kleiner Durchbruch gelingt, wird sich zeigen, wenn das Spiel in ein fortgeschritteneres Entwicklungsstadium gelangt.