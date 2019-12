Donkey Kong 64 | Donkey verstörte Miyamoto mit einer Schrotflinte

Heute kennen wir Donkey Kong 64 als warmherzigen Action-Adventure-Klassiker, aber während der Entwicklung sah alles ganz anders aus: Da schoss Donkey Kong noch mit einer Schrotflinte auf andere Tiere und verstörte den Projektleiter Miyamoto zutiefst.

Die Kokos-Kanone hat eine turbulente Vorgeschichte.

Donkey Kong 64 erschien 1999 für das Nintendo 64 und gehört zu den ganz großen Klassikern der Spielegeschichte: Der Plattformer beeindruckt bis heute mit abwechslungsreichen Levels, einem knackigen, aber nie unfairen Schwierigkeitsgrad und einer warmherzig-sympathischen Präsentation. Doch es war nicht alles so einträchtig im Dschungel, denn wie ein nun ausführlicher Hintergrundbericht bei GamesRadar belegt, schoss Donkey Kong eine Zeit lang mit einer Schrotflinte um sich — inklusive “realistischer” Munition und Schussgeräuschen.

Denn die für Donkey Kong so untypische Waffe war ursprünglich ein Platzhalter während der Entwicklungsarbeit. Shigeru Miyamoto, kreativer Schöpfer des beliebten Franchises, war allerdings in diesen Umstand nicht eingeweiht und reagierte verstört, als er während eines Besuchs im Studio von Rare einen um sich schießenden Donkey Kong vor sich sah. Ein damaliger Mitarbeiter erinnert sich:

"Man gewöhnt sich während der Entwicklung einfach an sowas, selbst, wenn es nur ein Platzhalter ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt völlig vergessen, dass sie (die Schrotflinte) da drin war. Ich schieße also auf Biber, drehe mich zur Seite und starre plötzlich in das entsetzte Gesicht von Miyamoto!"

Miyamoto fing sich allerdings wieder und ließ sich direkt an Ort und Stelle zur Zeichnung der Kokos-Kanone inspirieren. Der Rare-Mitarbeiter war von dem Entwurf so beeindruckt, dass die ausgedachte (und etwas familienfreundlichere Schusswaffe) in exakt dieser Form auch im fertigen Spiel landete — so zumindest will es die Überlieferung, die Donkey-Kong-Fans unbedingt nachlesen sollten.