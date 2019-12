Death Stranding | "Star Wars"-Regisseur hat eine starke Meinung zum Spiel

"Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams gibt seine Gedanken zu Death Stranding preis und bezeichnet das Action-Adventure unter anderem als klassisches Werk von Hideo Kojima.

Der Regisseur hält viel von Kojimas Werk.

J.J. Abrams, Regisseur von Mission: Impossible 3 oder dem bald im Kino anlaufenden Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, hat sich in einem Video auf der englischsprachigen Webseite IGN zu Hideo Kojimas neuestem Werk, Death Stranding, geäußert. Ihm zufolge bleiben seine "Lieblingsschöpfer" - darunter auch Kojima - stets relevant, sei es nun in der Videospielbranche oder im Filmgeschäft.

Abrams bezeichnet das "Open World"-Adventure als typisches Werk der Entwicklerlegende. Es sei einzigartig und liefere "Neues", sowie "Ungewöhnliches":

"Es [Das Spiel] ist so klassisch Hideo. Es ist die Art von Genre, die ein so spezifisches emotionales Design hat, musikalisch, die Art von Einzigartigkeit, die besondere Qualität, die man in seiner Kunst fast fühlen kann.

[...] Es hat ganz offensichtlich Aspekte von Dingen, die einem auf gewisse Weise vertraut sind, aber in anderer Hinsicht gibt es eindeutig auch Dinge, die komplett neu und ungewöhnlich sind".