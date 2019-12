Resident Evil Resistance | Charaktername sorgt für Gelächter unter Fans

Mit der Ankündigung vom Resident Evil 3 Remake wurde auch das asymmetrische Multiplayer-Spiel Resident Evil Resistance als Zusatzinhalt präsentiert. Nun hat Capcom einen Spielcharakter vorgestellt, dessen Name in der Community für amüsierte Reaktionen führt.

Der spielbare Charakter Martin Sandwich sorgt im Moment für Belustigung in den sozialen Medien.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Resident Evil wurde ein Charakter von Resident Evil Resistance samt Namen bekannt gegeben und dieser trifft auf starke Reaktionen aus der Community:

Es soll möglich sein, diesen Charakter als Überlebenden zu spielen, um dem verseuchten Horror zu entkommen. Der besagte Charakter ist Mitglied eines Baseball-Teams und ein erfahrener Ingenieur und Mechaniker. Das Ungewöhnlichste allerdings ist sein Name: Martin Sandwich.

User auf Twitter antworten mit allerlei witzigen Vermutungen und Aussagen sowie selbst designten Bildern, in denen beispielsweise ein Sandwich seinen Kopf ziert. So wird gewitzelt, dass die japanischen Entwickler nach einem passenden und glaubwürdigen englischsprachigen Namen gesucht hätten und mit dieser Wahl ungewollt komisch wirken.

Viele kritisieren auch, dass die Eigenschaften und Beschreibungen von Martin Sandwich nicht gerade glaubwürdig klingen, da der als 19-jährig beschriebene Charakter einem Jüngling im Teenager-Alter gleicht.

Findige User haben die Vermutung angestellt, dass der Name eine Anspielung an eine Textzeile aus dem ursprünglichen Resident Evil ist, wie in diesem YouTube-Video zu sehen:

Darin bezeichnet der Videospielcharakter Barry seine Partnerin Jill Valentine als Jill Sandwich, weil diese fast von einer herunterkommenden Decke zerquetscht wurde.

Wie Martin Sandwich sich letztendlich in Resident Evil Resistance schlagen wird, könnt ihr vorausssichtlich ab dem 3. April 2020 erfahren. Freut ihr euch auf den asymmetrischen Multiplayer? Erzählt uns, was ihr davon haltet und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.