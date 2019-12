Fallout 76 | Neuer Patch macht legendäre Items wertlos

Es ist eine folgenschwere Entdeckung, die "Fallout 76"-Spieler derzeit machen: Offenbar sorgt nach dem letzten Patch ein Bug dafür, dass legendäre Items ihre wertvollen Eigenschaften verlieren, sobald Spieler eine ausgerüstete Waffe nachladen.

Besitzer von legendären Items müssen derzeit vorsichtig sein.

Was wir bisher wussten

In der postapokalyptischen Welt von Fallout 76 ist der Überlebenskampf zentrales Spielelement. Konflikte mit anderen Spielern, Kämpfe gegen eine Vielzahl von Feinden und die Suche nach Ressourcen prägen die Spielerfahrung des Survival-Titels. Eine hochwertige Ausrüstung ist enorm wichtig, um diesen Überlebenskampf erfolgreich zu überstehen. Zu den wertvollsten Gegenständen im gesamten Spiel gehören deshalb die “legendary items”, also besonders seltene und mächtige Waffen und Rüstungsteile. Sie machen Spieler deutlich mächtiger und erhöhen die Chancen, in der Welt von Fallout 76 erfolgreich zu sein.

"Fallout 76"-Patch verursacht schweren Bug

Bethesda veröffentlichte am 10. Dezember mit dem sogenannten “Update 16” einen neuen, rund 8 GB großen Patch, der zahlreiche Veränderungen und Fixes im Spiel implementierte. Allerdings bemerkten Spieler recht schnell, dass sich mit den Neuerungen auch ein schwerer Bug eingeschlichen hat, der verhängnisvoll für High-Level-Spieler sein kann.

Denn wie es scheint, verlieren ausgerüstete legendäre Gegenstände ihre wertvollen Eigenschaften, sobald Spieler eine aktive Waffe nachladen. Einige Fans haben diesen Effekt mittlerweile auf YouTube dokumentiert:

Auf Reddit tauschen sich Fans über den Bug aus und berichten, dass offenbar nicht alle legendäre Gegenstände davon betroffen sind und es Zufall sei, welche Items ihre Eigenschaften verlieren, sobald die ausgerüstete Waffe nachgeladen wird.

In jedem Fall stellt der Bug ein großes Problem für Spieler da, die im Endgame von Fallout 76 auf die Eigenschaften ihrer legendary Items angewiesen sind. Eine offizielle Stellungnahme des Entwicklerteams gibt es bisher nicht, die Community hofft aber, dass Bethesda bereits an der Lösung des Problems arbeitet.