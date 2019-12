The Game Awards 2019 | Das sind die besten Spiele des Jahres

Die Gewinner der Game Awards 2019 stehen fest. Neben dem wohl wichtigsten Preis, dem "Spiel des Jahres", wurden in 22 weiteren Kategorien Sieger ermittelt.

Was wir bisher wussten

Alljährlich grüßen die Game Awards: Bei der Preisverleihung werden die besten Videospiele des Jahres in unterschiedlichen Kategorien bestimmt. Die Nominierten der diesjährigen Game Awards standen bereits im November fest. Welchen Videospielen hingegen ein Preis von der Fachjury und den Spielern verliehen wurde, ist erst in der Nacht auf den 13. Dezember entschieden worden. Das sind die Sieger sämtlicher Kategorien:

Das sind die besten Spiele des Jahres

Game of the Year

Best Action Game

Best Action/Adventure Game

Sekiro: Shadows Die Twice (Gewinner)

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Best Roleplaying Game

Best Fighting Game

Best Family Game

Best Strategy Game

Best Sports/Racing Game

Best Multiplayer Game

Apex Legends (Gewinner)

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

The Division 2

Best Narrative

Disco Elysium (Gewinner)

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Best Game Direction

Death Stranding (Gewinner)

Control

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Best Art Direction

Control (Gewinner)

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Best Music/Score

Death Stranding (Gewinner)

Cadence of Hyrule

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts 3

Sayonara Wild Hearts

Best Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare (Gewinner)

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Best Performance

Mads Mikkelsen als Cliff in Death Stranding (Gewinner)

Ashly Burch als Parvati in The Outer Worlds

Courtney Hope als Jesse in Control

Laura Bailey als Kait in Gears 5

Matthew Porretta als Dr. Darling in Control

Norman Reedus als Sam in Death Stranding

Games for Impact

Best Indie Game

Disco Elysium (Gewinner)

Baba is You

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Best Mobile Game

Call of Duty: Mobile (Gewinner)

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Best VR/AR Game

Beat Saber (Gewinner)

Asgards Wrath

Blood & Truth

No Man's Sky

Trover saves the Universe

Best Ongoing Game

Best Community Support

Destiny 2 (Gewinner)

Apex Legends

Final Fantasy 14

Fortnite

Rainbow Six: Siege

Best Debut Indie Game

Disco Elysium (Gewinner)

Gris

My Friend Pedro

Outer Wilds

Slay the Spire

Untitled Goose Game

Content Creator of the Year

Shroud - Michael Grzesiek (Gewinner)

Courage - Jack Dunlop

Dr. Lupo - Benjamin Lupo

Ewok - Soleil Wheeler

Grefg - David Martinez

Sekiro: Shadows Die Twice wurde zum Spiel des Jahres gekürt, aber auch Death Stranding ging nicht leer aus und konnte in den Kategorien "Best Game Direction" und "Best Music/Score" einen Preis abstauben. Der Überraschungshit Disco Elysium wurde sogar zum besten Rollenspiel ausgezeichnet und ist außerdem Gewinner des "Best Narrative"- und "Best Indie Game"-Awards.