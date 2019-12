Magic: Legends | MMORPG im "Magic"-Universum angekündigt

Auf den Game Awards 2019 wurde Magic: Legends für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Ein MMORPG, das auf dem beliebten Kartenspiel Magic: The Gathering beruht. Ein erster Teaser-Trailer liefert den passenden Vorgeschmack.

Magic: Legends wird ein Action-MMORPG.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-MMORPG

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: TBA

Fans des Kartenspiels Magic: The Gathering haben Grund zur Freude, denn mit Magic: Legends wurde im Rahmen der Game Awards 2019 ein Action-MMORPG angekündigt, das auf eben diesem Universum beruht. Hinter dem Spiel stecken die Machter des kostenlosen MMORPGs Neverwinter, die bereits einiges an Erfahrung in dem Segment mitbringen. Der erste Trailer zum Spiel zeigt zwar noch kein Gameplay, liefert euch aber einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet:

Magic: Legends im Teaser-Trailer

Wie die Entwickler nach Angaben der englischsprachigen Webseite Polygon verlautbaren, werden "Fans die Möglichkeit haben, in das bekannte fiktive Multiversum von Magic: The Gathering als mächtiger, Zaubersprüche-wirkender Planeswalker ihrer eigenen Kreation einzutauchen, wenn Magic: Legends mit dem Betatest [im Jahr] 2020 beginnt".

Zur Beta könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Webseite anmelden. Weitere Infos zu Magic: Legends gibt es kaum. Abseits der Beta, die irgendwann im Jahr 2020 starten soll, gibt es auch noch keine genauen Informationen zum geplanten Release-Termin. Fest steht hingegen, dass das MMORPG sowohl für PC, als auch PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll.

Magic: Legends wurde im Rahmen der Game Awards 2019 angekündigt. Im Laufe des Jahres soll eine Beta-Phase starten, für die ihr euch bereits jetzt registrieren könnt. Inwieweit sich das Gameplay von bisherigen "Magic: The Gathering"-Videospielen unterscheiden wird, bleibt noch abzuwarten.