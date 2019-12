Porno-Rückblick 2019 | Diese Games und Gaming-Charaktere waren beliebt

Zum siebten Mal ist es soweit: Pornhub lässt das Jahr anhand von Statistiken der Suchanfragen Revue passieren und auch Videospiele und deren Charaktere zieren die bunten Graphen und Tabellen der Webseite für Erwachsene. Ein Neueinsteiger konnte dabei sofort eine gute Platzierung erzielen, aber auch Dauerbrenner sind wieder vertreten.

Welche Videospielcharaketere besetzen wohl die Spitzenplätze?

Dass Gamer sich nicht nur in Spielen austoben, sondern auch die Spielwiese und Internetseite Pornhub besuchen, zeigen die aktuellen Statistiken des Jahresrückblicks der Plattform. Den größten Gefallen hatten die Suchenden offenbar an Overwatch, wie folgende Auflistung zeigt:

Fortnite konnte im Gegensatz zu 2018 zwar einen Rückgang an Suchanfragen verzeichnen, bleibt aber auch in 2019 eines der beliebtesten Spiele für vergnügliche Momente. Pornhub berichtet auch, dass während das gesamte Internet mit Spannung beobachtete, wie Fortnite in ein schwarzes Loch entglitt, es sich die Leute nicht nehmen ließen Fortnite-Unterhaltung auf anderem Wege wahrzunehmen. So war ein deutlicher Anstieg der Suchanfragen zu dieser Zeit zu erkennen.

Ein überraschender Neueinsteiger und gleichzeitig auch Überflieger stellt in dieser Grafik der “Battle Royale“-Shooter Apex Legends dar:

Apex Legends konnte Fortnite auch auf Pornhub den Thron streitig machen.

Seit dessen Release im Februar 2019 konnte das Game rasant einsteigen und machte dabei Videospielkonkurrent Fortnite auch in dieser Beziehung Konkurrenz.

Besonders auffällig seien die Auswirkungen, die Releases und Updates auf bestehende Videospiel-Suchen haben. Die Releases von Borderlands 3 oder etwa WoW Classic, konnten ein starkes Wachstum in den entsprechenden Zeiträumen auslösen. Borderlands 3 konnte im September sogar auf Platz 1 der Suchanfragen klettern.

Neben etlichen weiblichen Videospielcharakteren können wohl Bowser und Pikachu überzeugen.

Bei der Sortierung nach Videospielcharakteren konnte Zelda den ersten Platz des Treppchens an sich reißen, gefolgt von einem Klassiker der Videospielgeschichte und sicherlich auch der Pornhub-Geschichte, Lara Croft. Nintendo- und Overwatch-Charaktere bilden den Großteil der vorderen Plätze ab.

Das beliebte und possierliche Pikachu konnte nicht nur mit dem jüngst erschienenen Pokémon Schwert und Schild Erfolge feiern, sondern auch auf Pornhub einen Spitzenplatz ergattern.

Dass eine Faszination für solche nicht selten hochwertig produzierten Porno-Adaptionen existiert, kann anhand dieser immensen Zahlen gut nachvollzogen werden. Wie ein Blick hinter die Kulissen eines der bekanntesten Akteure in der Branche zeigt, stecken Pornoregisseure oftmals sehr viel Leidenschaft in ihre umstrittenen und nicht immer legalen Projekte.

Es ist interessant zu beobachten, dass Videospiele auch Rankings jenseits der gängigen Bestenlisten besetzen können und Menschen über das ursprüngliche Gameplay hinaus ihr "Glück" mit den Spielen suchen. Wie findet ihr diesen Rückblick? Erzählt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!