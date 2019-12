Passend zum bevorstehenden Kinostart von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers findet in Fortnite am heutigen Samstag ein großes Event statt. Interessierte Fans erhalten unter anderem Einblick in unveröffentlichte Szenen des Films.

In Fortnite sind nun auch weitere "Star Wars"-Skins erhältlich.

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS

• Veröffentlichung: 21. Juli 2017

Das kommt jetzt

Nur noch wenige Tage, dann endet eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten: Die Rede ist natürlich von Star Wars. Mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers will Disney zumindest vorerst die Skywalker-Saga abschließen und zu einem Finale führen. Passend dazu findet am heutigen Samstag, dem 14. Dezember 2019, ein ganz besonderes Event in Fortnite statt.

Wer gegen 20:00 Uhr in Risky Reels vorbeischaut, kann Zeuge einer ungewöhnlichen Werbeaktion werden: Alle Spieler vor Ort können sich eine bislang unveröffentlichte Szene aus dem bevorstehenden Kinofilm live ansehen und das inmitten von Fortnite. Zusätzlich erhalten sämtliche Teilnehmer des Events einen TIE Wisperjäger-Hängegleiter umsonst.

Zu guter Letzt gibt es im Shop neue Outfits, Hängegleiter, Spitzhacken und Emotes passend mit "Star Wars"-Thema zu erwerben.

Zu erwähnen gilt, dass das Event selbst einzigartig ist und nicht wiederholt wird. Wenn ihr also unbedingt den Gleiter oder die Filmszene sehen möchtet, habt nur eine einzige Chance. Die Shop-Angebote werden voraussichtlich hingegen ein paar Tage länger verbleiben.