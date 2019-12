Gothic Remake | THQ Nordic veröffentlicht spielbare Demo aus dem Nichts

Gothic gilt als Klassiker der deutschen Rollenspiel-Kunst und wird von vielen Fans bis heute verewigt. Nun hat THQ Nordic eine spielbare Demo zu einem möglichen Remake veröffentlicht.

Gothic in moderner Optik: Das Remake setzt auf die Stärken der Unreal Engine 4.

Das kommt jetzt

Eine Ankündigung, die wahrlich mal aus dem Nichts kommt: THQ Nordic hat über Steam eine Demo für ein Gothic Remake veröffentlicht. Nein, dabei handelt es sich um keinen viel zu frühen Aprilscherz, sondern um ein Experiment des Publishers.

Gothic und sein direkter Nachfolger gelten bei nicht wenigen Rollenspielfans als Meisterwerke, die sogar noch bis heute mit inoffiziellen Patches und Modifikationen versorgt werden. THQ Nordic weiß darum Bescheid und will deshalb mit einem aufwändig geplanten Remake auf Nummer sicher gehen. Zusammen mit einem neuen THQ Nordic Studio in Barcelona hat der Publisher deshalb einen spielbaren Prototypen zur Welt gebracht.

Dabei handelt es sich um einen sogenannten Vertical Slice, also lediglich um einen Vorgeschmack auf das, was ein Remake von Gothic irgendwann sein könnte. Viele Elemente, sowohl spielmechanischer als auch visueller Natur, sind längst nicht final und zuweilen sogar experimenteller Natur. Vom Original, so heißt es von THQ Nordic, sollen das Setting, die Geschichte, die Atmosphäre, die Musik und die Welt zu Teilen übernommen werden. Alles andere würde bei einem Remake an moderne Standards angepasst werden.

Den Playable Teaser können Spieler, die bereits ein Spiel von Piranha Bytes auf Steam besitzen, kostenlos herunterladen. Zudem ruft THQ Nordic zur Teilnahme an einer Umfrage auf, bei der ihr Wünsche, Kritik und weiteres Feedback abgeben könnt.

Ob das Remake am Ende tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt wird, bleibt noch offen. Laut THQ Nordic hängt es vom Feedback der Fans ab. Bislang hat die vollständige Entwicklung eines kompletten Remakes nicht begonnen.