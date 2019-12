P.T. | Endlich wurde der Protagonist enthüllt - mit einem Trick

Dank eines Kamera-Hacks steht nun endlich fest, wen ihr die ganze Zeit über in P.T. gespielt habt, der Demo vom nie fertig entwickelten Silent Hills. Ohne Zweifel werden es viele von euch bereits geahnt haben.

Wer hätte es gedacht: In P.T. steckt ihr in der Haut von Norman Reedus.

Der Twitter-Nutzer Lance McDonald hat herausgefunden, dass ihr in der "Silent Hills"-Demo P.T. Norman Reedus verkörpert. Ein Geheimnis, das viele von euch bereits erahnt haben dürften - zumindest, wenn ihr die Demo durchgespielt oder den finalen Teaser gesehen habt. Am Ende von P.T. enthüllt eine Videoseuqenz nämlich das Gesicht des Protagonisten. Dank des folgenden Videos könnt ihr ihn jetzt aber auch mal im Spiegel sehen:

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi