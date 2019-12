RDR2 | Neue Singleplayer-Features und -Missionen für PlayStation 4

Rockstars Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 erhält neue Inhalte - zumindest die "PlayStation 4"-Version. Neben der bereits angekündigten Multiplayer-Erweiterung wird auch der Einzelspieler-Modus mit neuen Missionen und Features versorgt.

Auch reine Story-Puristen profitieren vom neuen Update.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Weitere Artikel: Red Dead Redemption 2 | PC-Spieler erhalten Entschädigung für Probleme beim Start

Auf Twitter kündigen die Entwickler neue Inhalte für die "PlayStation 4"-Version von Red Dead Redemption 2 an. Jetzt gibt es neben einem Foto-Modus auch die bisher exklusiven PC-Missionen für Sonys Konsole.

