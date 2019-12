PewDiePie | YouTuber schockiert Fans mit überraschender Entscheidung

Der berühmte YouTuber PewDiePie ist bekannt für seine kontroversen Videos und medienwirksamen Ankündigungen. Jetzt äußert sich der YouTuber zu den kürzlichen Änderungen der Plattform-Richtlinien und verkündet daraufhin eine überraschende Entscheidung.

PewDiePie hat vorerst genug von YouTube und seinen Änderungen.

Der als PewDiePie bekannte YouTuber Felix Kjellberg hat eine für seinen YouTube-Kanal wichtige Entscheidung getroffen: Er möchte 2020 eine Pause von der Plattform einlegen.

Dies verkündet er in einem auf seinem Kanal veröffentlichten Video. Die Gründe dafür dürften auch mit den kürzlich geänderten Richtlinien der Plattform in Bezug auf Belästigung zusammenhängen. Diese Änderungen lässt YouTube auch auf dem eigenen Twitter-Account verlauten:

We believe in people having the freedom to express opinions, including negative or controversial ones, but many creators have told us that we need to do a better job to prevent harassment on You Tube, so we took a close look at our current community guidelines... https://t.co/APKVDgSz65