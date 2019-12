PS4 | Spieler sammelt 50 Platin-Trophäen und bricht Weltrekord

Einem YouTuber ist es in seinem Stream gelungen, eine beachtliche Anzahl an PS4 Platin-Trophäen in einem gesetzten Zeitfenster von 24 Stunden zu ergattern. Dabei ging er gut vorbereitet in das Rennen um die begehrten Trophäen und konnte seine gesetzte Zeit sogar unterbieten.

Für viele Gamer sind Platin-Trophäen eine ziemlich wertvolle Auszeichnung.

Der YouTuber Brian, dessen Kanalname passenderweise PS4Trophies lautet, hat in einem Livestream einen neuen Weltrekord im Jagen von Platin-Trophäen auf der PS4 aufgestellt. Auf seinem offiziellen Twitter-Account präsentiert er stolz seinen Triumph und teilt gleichzeitig sein PSN-Profil, in dem die Trophäen aufgelistet sind:

So I did a thing over the past 20 hours, where I played to full completion, 50 games and earned 50 Platinums. Thought it'd be much easier than it was but with the community really pulled me through and this is dedicated to them. Check out the profile, https://t.co/GgoCu8LBzc