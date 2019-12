Gothic Remake | So unterschiedlich reagieren Spieler auf die Demo

THQ Nordic hat eine spielbare Demo zu einer aufpolierten Version von Gothic veröffentlicht. Spieler sind dazu angehalten, ihre Meinung zu dem Ausschnitt einer möglichen Neuauflage abzugeben. Wir haben einmal geschaut, wie diese darauf reagieren und euch einige der häufigsten Reaktionen zusammengetragen.

So sieht Gothic in der Neuauflage aus.

Vollkommen überraschend hat TQH Nordic am vergangenen Wochenende eine spielbare Demo veröffentlicht, in der ein kleiner Ausschnitt einer möglichen Gothic-Neuauflage gespielt werden kann. Es handelt sich dabei nicht um einen Teil eines fertigen Remakes, sondern lediglich um einen so genannten Vertical Slice. Damit soll Spielern gezeigt werden, wie ein Gothic Remake potenziell aussehen könnte. THQ Nordic sammelt derweil das Feedback derjenigen, die die kostenlose Kostprobe spielen und ermittelt somit die Stimmung in der Community – mit der Absicht, abwägen zu können, ob sich die Entwicklung eines Remakes von Gothic lohnen könnte.

Auf Steam ergibt der Wertungsschnitt aktuell das Fazit „größtenteils empfohlen“. Unter den Wertungstexten, die Steam-User als besonders hilfreich empfinden, schreibt der Gothic-Fan Z the Wolf etwa, dass er sich zwar einige Änderungen wünschen würde, gäbe es tatsächlich ein Remake. Er würde sich aber schon freuen, wenn es einfach eine angemessene Neuauflage des originalen Spiels gäbe.

Zu den Dingen, die ihm an der Demo gefallen haben, zählt er vor allem das aufgehübschte Design von Rüstungsgegenständen sowie der Spielwelt. Das deckt sich mit anderen Stimmen aus der Community, die betonen, wie viel lebendiger die Spielwelt in dieser Fassung im Vergleich zum Original ausfällt. So lobt auch User KhobarKast die Atmosphäre des Spielausschnittes. Es gebe auch richtiggehend gruselige Momente. Der Spieler freut sich zudem mit breiter Zustimmung über die wiederkehrenden Attribute und Fertigkeiten und das saubere Display.

Viele Fans von Gothic freuen sich offensichtlich auch über den Charakter Diego. Er sei gut umgesetzt, ist häufig zu lesen, die Figur mute elegant und interessant an. So erfreuen sich einige Spieler der Demo auch an den Gesprächen mit ihm.

Davon abgesehen gibt es aber auch viel Kritik von den Spielern. Selbst von denen, die die Demo insgesamt eher mögen. So schreibt Z the Wolf etwa über das Kampfsystem:

Das ist ein Kritikpunkt, den man auch an anderer Stelle im Spieler-Feedback zu lesen bekommt. Außerdem sind viele Spieler genervt von unsichtbaren, künstlichen Wänden in der Spielwelt, den Selbstgesprächen des Protagonisten und dem Dialograd, welches keine vollständigen Sätze, sondern verkürzte Versionen der Antworten zeigt. Manche Spieler bemängeln auch, dass das Erkunden der Welt dadurch getrübt sei, dass man zu sehr gedrängt würde, bestimmte Bereiche zu erforschen.

Auch längst nicht alle Gothic-Fans sind begeistert von der neuen Optik. Im Resetera-Forum etwa schreibt User Airbar, dass die Mods, die es zum Originalspiel gibt, besser aussähen als die Remake-Demo. Konkreter wird der User Glasgow Mega-Snake:

Das deckt sich mit einigen anderen Stimmen, die ankreiden, es würde zu sehr auf Effekte gesetzt und weniger auf gekonntes Design, wie im Originalspiel.

Im Reddit-Thread zum Thema wurde die Demo eingangs mit großer Euphorie empfangen. Doch neben viel nostalgischer Begeisterung kommt auch hier starke Kritik zum Ausdruck. Der User PaDDzR, der angibt, die Demo durchgespielt zu haben, schreibt:

Auch in seinen Ausführungen und den Kommentaren, die darauf folgen, wird deutlich, dass sich Spieler der Demo zu sehr an die Hand genommen fühlen. Fans des Originals schätzen die Freiheiten und die Offenheit von Gothic. Dieser fühlen sich Spieler der Demo offensichtlich ein stückweit beraubt. Auch der originale Soundtrack fehlt dem einen oder anderen.

Auf Twitter, wo THQ Nordic den Release der Demo bekanntgab, sorgt dieser initial für Freudenstürme. Auch hier sind die Gefühle der Spieler nach dem Beenden des Appetithappens jedoch gemischt. Ein User, der unbeirrt ist, möchte das fertige Remake offenbar sehr gern. Wenige Stunden nach Bekanntgabe des Demo-Releases schreibt er:

Just finished it checking every corner and doing as much as i could damn im going to play it again to approach the quest differently and i can tell you now as a hardcore gothic fan.

It's different but amazing,i enjoyed it a lot.

But the voice acting and dialogue need small change