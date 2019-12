Ninja zählt zweifelsohne zu den erfolgreichsten Streamern. Mögliche Gründe für seinen immensen Ruhm dürften aber wohl seine regelmäßigen Livestreams mit diversen prominenten Persönlichkeiten sein. Passend zum Kinostart von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wagt sich nun "Luke Skywalker"-Darsteller Mark Hamill mit Ninja in die virtuelle Arena.

Ninja und Mark Hamill während ihrer aufsehenerregenden Ankündigung.

Am 19. Dezember ist es soweit: Der Streamer Ninja wird in einer Ausgabe von Xbox Sessions zusammen mit Mark Hamill eine Partie Fortnite zocken. Wie sonst von Ninja gewohnt, soll es sich dabei allem Anschein nach aber nicht um live ausgestrahltes Videomaterial handeln, sondern bereits zuvor aufgenommen worden sein. Dies mag zwar dem einen oder anderen hartgesottenen Streaming-Fan und Ninja-Anhänger sauer aufstoßen, Neugierigen dieses ungewöhnlichen Zusammentreffens dürfte dies die Vorfreude auf ein solches Event kaum nehmen.

Christmas wish in 3, 2, 1… Wait until you see what @Ninja and I have planned with @FortniteGame and @Xbox on Thursday. It’s going to be….Amazing! (and I’ll try not to make a fool of myself) #XboxPartner pic.twitter.com/A9SddlqV4S