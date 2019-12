Dino Crisis | Plant Capcom ein Remake?

Neues aus dem Hause Capcom: Das Unternehmen hat mehrere neue Marken angemeldet. Für gewöhnlich handelt es sich dabei um einen rein formalen Akt, um Lizenzen zu behalten - aber andererseits könnte es auch sein, dass Capcom insgeheim plant, nach dem Erfolg der "Resident Evil"-Remakes weitere Spielereihen auzupolieren. Zum Beispiel Dino Crisis und Mega-Man.

Im Capcom-Klassiker und "Survival Horror"-Titel Dino Crisis müsst ihr euch augestorbenen Urzeitwesen stellen.

Was wir bisher wussten

Capcom ist ein traditionsreiches Spiele-Unternehmen und hat im Laufe seines Bestehens einige Titel wie Dino Crisis, Resident Evil und Devil May Cry veröffentlicht, die allesamt bei Fans und Pressevertretern einen fast schon unsterblichen Kultstatus erringen konnten. Entsprechend groß ist der Wunsch bei einigen, eben jene Titel in aufpolierter Version erneut zu zocken - ein Wunsch, dem der japanische Entwickler nun möglicherweise nachkommt.

Was neu ist

Laut einem Twitteraccount, der Neuigkeiten aus der japanischen "Public / International Trademark Gazette" vermittelt, soll Capcom mehrere neue Marken angemeldet haben. Abgesehen von Mega-Man und Power Stone finden sich in der Liste des Tweets auch der Horror-Klassiker Dino Crisis und Vampire, auch bekannt als Darkstalkers, wieder.

Der Quelle zur Folge stammen diese Anmeldungen vom 29. November 2019. Auch wenn diese nicht zwangsläufig für geplante Neuauflagen stehen müssen, könnte es durchaus sein, dass Capcom nach dem Erfolg der "Resident Evil"-Remakes weitere Klassiker zurückholen möchte. Ein Resident Evil 3-Remake wurde ebenfalls schon angekündigt, das bereits am 3. April 2020 erscheinen soll. Möglicherweise gibt es also doch ein Wiedersehen mit den Dino-Jägern in Dino Crisis.

Dino Crisis erschien am 29. Oktober 1999 für PlayStation 1. Wird es nun nach 20 Jahren zurückkehren? Was würdet ihr von einer Neuauflage zu Dino Crisis halten? Oder wären euch ein "Mega Man"- oder Darkstalkers-Remake viel lieber? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!