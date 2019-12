Google Stadia | Diese Woche kommen drei neue Spiele

Nachschub für Google Stadia: Noch diese Woche sollen drei neue Spiele für Besitzer der Konsole verfügbar werden. Darüber hinaus unterstützt einer der brandneuen Titel auch eine neue Funktion des Geräts.

In Borderlands 3 erwarten euch actiongeladene Kämpfe gegen furchteinflößende und verrückte Gegner.

Das kommt jetzt

Zu den drei Neuzugängen im Spieleportfolio gehören Dragon Ball Xenoverse 2, Borderlands 3 und Ghost Recon: Breakpoint. Die beiden Ersteren stehen euch ab sofort zur Verfügung: Während ihr in Dragon Ball Xenoverse 2 in die Rollen der berühmten Helden und Schurken der Manga- und Anime-Vorlage schlüpfen und euch in diversen Arenen mit der KI oder realen Gegnern messen könnt, verschlägt euch der Shooter mit Rollenspielelementen ins Ödland und bietet eine gigantischen Auswahl an Waffen, mit welchen ihr euch gegen diverse Feinde zur Wehr setzen müsst.

Morgen folgt dann direkt mit Ghost Recon: Breakpoint das dritte Spiel, welches auch gleichzeitig der erste Titel auf der Google Stadia mit Stream-Connect-Unterstützung ist. Dabei handelt es sich um ein Feature, welches vor allem im Multiplayer-Modus zum Einsatz kommt: So könnt ihr Aktionen eurer Mitstreiter auf eurem eigenen Bildschirm verfolgen - und zwar aus der Sicht eurer Teamkollegen. Eine äußerst praktische Funktion also.

Auch das bald anstehende Weihnachtsfest wurde im Zuge dieser Ankündigung nicht vergessen: Besitzer der Founders Edition erhalten nämlich einen zweiten Buddy-Pass zum Verschenken. Wollt ihr also euren gaminginteressierten Freunden etwas Gutes tun, dann habt ihr damit ein passendes Geschenk in der Hinterhand!