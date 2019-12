Warcraft 3: Reforged | Release-Datum des Remakes bekannt, jetzt vorbestellen!

Das Remake zu Warcraft 3: Reign of Chaos hat ein Release-Datum. Fans, die sich seit der Ankündigung im Jahr 2018 darauf freuen, das Strategiespiel in überarbeiteter Form zu zocken, müssen nicht mehr lange darauf warten.

Warcraft 3: Reforged: Der Release steht kurz bevor.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie

• Plattform: PC

• Weitere Artikel: Warcraft 3: Remake des Strategie-Klassikers angekündigt

Das kommt jetzt

Wie Blizzard Entertainment in einer offiziellen Pressemeldung verkündet, soll das Remake zu Warcraft 3: Reign of Chaos schon sehr bald veröffentlicht werden. Die überarbeitete Version des beliebten Strategiespiels trägt den Namen Warcraft 3: Reforged und soll am 28. Januar 2020 für PC veröffentlicht werden.

Warcraft 3 Remake: Das ist anders in Reforged

Warcraft 3: Reforged enthält neu aufgelegte Versionen des ursprünglichen Hauptspiels sowie der Erweiterung The Frozen Throne. Ihr erlebt in der Kampagne also erneut die Geschichte um die Brennende Legion, die die Welt bedroht. Dafür ist nicht nur die Optik des Originalspiels überarbeitet worden. Blizzard verspricht ebenso neu ausbalanciertes Online-Spielen und eine Reihe von Matchmaking-Features. Was auch zurückkehrt, ist die Möglichkeit, eigene Missionen zu erstellen. In Warcraft 3 konnten Spieler diese untereinander tauschen, woraus einfallsreiche Minispiele und "Tower Defense"-Spielvarianten hervorgegangen sind. Mods für Warcraft 3 sind sogar maßgeblich für die Entstehung und Verbreitung des heute sehr beliebten MOBA-Genres verantwortlich.

Warcraft 3: Reforged vorbestellen

Viele Fans werden sich also freuen, dass das Kultspiel nun in einer verbesserten Variante nochmals zur Verfügung gestellt wird. Im Online-Shop von Blizzard könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen. Hier gibt es die Auswahl zwischen einer Standard-Edition für knapp 30 Euro und einer Spoils of War Edition für 40 Euro. Letztere enthält Bonus-Content für Warcraft 3 Reforged sowie eine Reihe weiterer Blizzard-Games wie Overwatch, World of Warcraft und Diablo 3. Eine übersichtliche Auflistung der vollständigen Inhalte findet ihr bei Gamepedia.

Wer von euch freut sich auf das Remaster von Warcraft 3? Habt ihr das Spiel auch so gern im LAN mit euren Freunden gespielt wie viele unserer Redakteure? Wir zumindest können es kaum abwarten, die Welt von Warcraft 3 ein weiteres Mal zu besuchen!