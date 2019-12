Apex Legends | Wird der "Battle Royale"-Shooter mehr wie Fortnite?

Apex Legends setzte von Anfang an auf die Ego-Perspektive und unterschied sich dadurch etwa vom Genre-Kollegen Fortnite. Das könnte sich nun ändern, denn Data-Miner haben einen Hinweis auf zukünftige, weitreichende Änderungen im Game-Code gefunden.

Könnte ein "Third Person"-Modus schon bald Realität werden? Bildquelle: Apex Legends Source.

Nachdem Experimente, wie ein temporärer Solo-Modus, geglückt waren, scheinen Respawn, die Entwickler hinter Apex Legends, nun eine weitere Veränderung für den “Battle-Royale“-Shooter zu planen. Die Entwickler haben sich mit dem Trainings-Modus einige Scherze erlaubt, indem sie eifrig Easter Eggs und Referenzen auf dem Schießübungsplatz versteckt haben.

Das Easter Egg, welches den Charakter aus der "Third Person"-Perspektive anzeigt, hatten findige Spieler nach Ermutigungen seitens Respawn Entertainment schnell gefunden. Dafür war es nötig, eine zufällig wirkende Abfolge an Bewegungen auszuführen.

Wie der Data-Miner That1MiningGuy herausgefunden haben will, deuten etliche Funktionen im Spiel-Code auf einen kommenden “Third Person“-Modus hin. Diese Annahme ist in einem Tweet von ihm zu lesen:

- imagine that's for when they add third person as a playable mode, or maybe we'll be able to play on more than 1 map? who knows! 6) Tons of changes to third person effects (seems likely we'll have a third-person playlist or LTM soon) 7) Addition of environment effects on