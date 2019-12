Pokémon | So süß ist es, mit einem echten Schiggy den Tag zu verbringen

Sicherlich ist der ganz große Hype um Pokémon Go schon seit einiger Zeit vorbei. Dennoch erfreuen sich immer noch sehr viele Spieler an den kleinen Taschenmonstern in der "realen Welt". Auch deswegen, weil Niantic das Spiel regelmäßig mit neuen Features füttert - wie etwa den Buddy-Funktionen. Diese werden erweitert, was mit einem unglaublich niedlichen Trailer angekündigt wird.

Ein echtes Schiggy als Kumpel - für viele sicher ein Lebenstraum.

Wie wäre es, wenn ihr mit eurem Lieblings-Pokémon an eurer Seite durch die Stadt spazieren oder es mit Beeren füttern könntet? Genau das hat sich auch Niantic gefragt und möchte euch im neuen Jahr mit neuen Buddy-Funktionen versorgen. Seit der Einführung des Kumpel-Systems könnt ihr ein Pokémon wählen, das an eurer Seite ist und Bonbons sammelt.

Bisher wurde euch euer Kumpel-Pokémon nur in eurem Spielprofil angezeigt und ist nicht wirklich mit euch mitgelaufen. Das soll sich mit einem Update im neuen Jahr allerdings ändern. Niantic möchte die Bindung zu eurem Lieblings-Pokémon dadurch noch mehr stärken. Außerdem sollt ihr mit dem neuen Update auch die Laune eures Freundes erfahren und verbessern können, indem ihr es beispielsweise streichelt oder mit Beeren füttert.

Auch durch Kämpfe und einfaches Erkunden soll euer "Buddy Level" steigen. Genaueres zu diesem Levelsystem ist jedoch noch nicht bekannt. Neu wird allerdings auch sein, dass Fortschritte bei der Bonbon-Suche auch bestehen bleiben, wenn ihr euer Kumpel-Pokémon wechselt.

Um diese neuen Funktionen zu veranschaulichen, zeigt Niantic einen unglaublich niedlichen, sehr liebevoll inszenierten Trailer,in welchem ihr einen Jungen mit seinem Schiggy-Kuscheltier aufwachsen seht. Als Erwachsener Mann streift er später mit seinem Kumpel-Schiggy durch die Welt und sieht auch andere Trainer mit ihren Pokémon spazieren gehen. Hier könnt ihr das Video sehen:

Pokémon Go | Kumpel-Abenteuer im niedlichen Trailer

Was haltet ihr von der Erweiterung des Kumpel-Systems? Freut ihr euch schon darauf mit eurem Lieblings-Pokémon zu spielen und spazieren zu gehen? Wie sehr wünscht ihr euch, ebenfalls ein echtes Schiggy als Kumpel zu haben? Schreibt uns eure Ansichten gern in die Kommentare.