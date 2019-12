Releases | Das neue Jahr beginnt mit Gehirn-Training

Das Jahr 2020 startet ziemlich ruhig: Kurz nach den Feiertagen lässt lediglich Nintendo ein Spiel auf die Nintendo Switch los.

Dr. Kawashima kehrt zurück. Diesmal quält er euren Verstand auf der Switch.

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch | 3. Januar

Switch

Der vielleicht berühmteste Doktor der DS-Geschichte meldet sich zurück: Nintendo lässt Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch von der Leine. Wie üblich dreht sich die Spielmechanik darum, eure kognitiven Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und zu stärken. Dazu stehen verschiedene Übungen, von Finger-Rechnen und Schere-Stein-Papier, bis hin zu Sudoku parat.

Knobeln und Rätseln mit Dr. Kawashima auf der Nintendo Switch:

Wie üblich wird dabei anschließend euer individuelles geistiges Alter errechnet. Mit täglichen Übungen könnt ihr euch stetig verbessern, um in Bestenlisten an Familienmitgliedern und Freunden vorbeizuziehen. Zudem enthält der Release von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch einen Multiplayer-Modus, bei dem ihr lokal an einer Konsole in verschiedenen Übungen gegeneinander antreten könnt.

Unabhängig davon, ob ihr das neue Jahr mit einer Frischzellenkur für das Gehirn beginnt: Auf welche Neuerscheinung freut ihr euch am meisten in den kommenden Wochen? Verratet uns euren Wunsch doch in den Kommentaren!