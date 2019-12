Call of Duty: Modern Warfare | Neue Maps und Modi für Season One

Die erste Saison für Call of Duty: Modern Warfare erhält den nächsten Inhaltsnachschub. Unter anderem kehren zwei Maps aus dem Originalspiel zurück.

In Call of Duty: Modern Warfare wird es an manchen Stellen ein wenig weihnachtlich.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

• Weitere Artikel: CoD: Modern Warfare | Hat der Shooter ein massives Camping-Problem?

Das kommt jetzt

Bei den inhaltlichen Neuerungen können sich Fans von Call of Duty: Modern Warfare aktuell nur bedingt beschweren. Nur wenige Woche nach dem Start der ersten Saison gibt es nun mit dem Refresher-Update zwei weitere Mehrspieler-Karten, die der eine oder andere Spieler bereits aus Call of Duty 4: Modern Warfare kennt: Vacant und Shipment erweitern die bekannten Modi.

Der Gun-Fight-Modus erhält derweil eine eigene Variante von Shipment, während die Karte Docks passenderweise einen weihnachtlichen Anstrich bekommt. Als neuer Spielmodus wird Cranked hinzugefügt, bei dem die Spieler zu tickenden Zeitbomben werden. Wer innerhalb des Zeitlimits keine weiteren Abschüsse erzielt, explodiert kurzerhand. Zu guter Letzt wird der "Spec Ops"-Modus um drei neue Koop-Einsätze bereichert.

Ganz ohne Geschenke verabschiedet sich Infinity Ward übrigens nicht: Im Ingame-Store des Spiels kann ein kostenloses Paket abgeholt werden. Ihr findet es in der Rubrik "Nur für Dich". Vom 20. bis zum 23. Dezember folgt dann ein Wochenende mit doppelten Erfahrungspunkte für Waffen.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Das Update für Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich. Neben den inhaltlichen Neuerungen gibt es ebenso neue Echtgeldpakete im Shop des Spiels, die sowohl Operatoren als auch weihnachtliche Gimmicks enthalten.