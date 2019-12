Overwatch | Eine echte Lootbox für einen Heiratsantrag

Gavin Carter hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Er ließ eine echte Overwatch-Lootbox anfertigen, die einen Ring als Überraschung beinhaltet.

So sieht die echte Lootbox aus Overwatch aus.

Gavin Carter hat bereits an Spielen wie Fallout 3 und Halo 4 mitgewirkt, aber die Überraschung, die er von Optimistic Geometry anfertigen ließ, sollte aus dem Multiplayer-Highlight Overwatch stammen. Es handelt sich um eine Lootbox, die sich mithilfe von Servomotoren, Steckkarten und über 30 Endschaltern selbständig öffnet. In dem folgenden Video könnt ihr die erstaunlichen Funktionen der Beutetruhe selbst in Augenschein nehmen:

Nach Angaben von Kotaku soll ihn die Anfertigung der Overwatch-Lootbox rund 4.000 Pfund (circa 4.700 Euro) gekostet haben, während die Arbeit daran etwa zwölf Monate in Anspruch genommen haben dürfte. Geld und Zeit, die der Entwickler wohl nur allzu gerne investierte. Die Beutetruhe dient nämlich einem ganz besonderen Zweck: Gavin Carter möchte seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag machen. Wenn sich die Lootbox öffnet, kommt aus diesem Grund natürlich ein Ring zum Vorschein. Selbstverständlich hat der Entwickler den Heiratsantrag auf Video festgehalten:

(Quelle: YouTube, Gavin C)

Seine Lebensgefährtin ist hin und weg von der Überraschung. Natürlich folgt nach der Enthüllung des Rings noch der traditionelle Kniefall. Danach kommt es aber zum entscheidenden Moment. Soviel vorweg: Die kuriose Idee, eine Lootbox für einen Heiratsantrag anfertigen zu lassen, hat sich für Gavin Carter bezahlt gemacht. Seine Lebensgefährtin hat ihm das Ja-Wort gegeben.

