Fortnite | Epic Games verteilt Geschenke, darunter kostenlose Skins

Es wird winterlich, so auch beim “Battle Royale“-Shooter Fortnite. Nach dem erfolgreichen "Star Wars"-Event öffnet zu den Feiertagen ein weiteres besonderes Event seine Pforten und hält für alle Spieler allerlei Überraschungen bereit.

In die gemütliche Lodge, samt der Geschenke, gelangt ihr über den Schneeflocken-Tab in der Lobby.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: “Battle Royale“-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch, iPhone, Android

• Veröffentlichung: 21. Juli 2017

• Weitere Artikel: Fortnite | Ninja und der echte Luke Skywalker zocken zusammen

Fortnite-Spieler können sich jetzt freuen, denn wie Epic Games auf der eigenen Webseite bekannt gibt, wird es ab dem 18. Dezember für zwei Wochen Geschenke zu entpacken geben. Innerhalb des temporären Events Winterfest bekommen Spieler jeden Tag die Möglichkeit eine Lodge zu besuchen, in der ein Geschenk auf die Ankömmlinge wartet.

Darin enthalten sind exklusive Inhalte wie Skins, Hängegleiter, Spitzhacken, Emotes und mehr. Die Geschenke sind dabei kostenlos und können bis zum 7. Januar abgeholt werden. Solltet ihr also einen Tag verpassen, könnt ihr das Auspacken bequem nachholen.

Des Weiteren gibt es spezielle Winterfest-Herausforderungen, die bei erfolgreicher Absolvierung mit noch mehr Belohnungen winken. Auch für Nostalgiker hat Epic Games gesorgt, denn mit dem winterlichen Event kehren für kurze Zeit auch beliebte Waffen und Modi zurück.

Nach dem “Star Wars“-Crossover, welches auch mit einem großen Event auf Twitch verbunden war und sogar einen Vorabblick in den neuen Kinofilm zur "Star Wars"-Saga gewährte, bietet Epic Games damit ein weitere coole Aktion für seine Fans.

In welche Gaming-Welt gehört ihr?

Vom 18. bis 31. Dezember sollten Fortnite-Fans also auf jeden Fall einen Blick in den “Battle Royale“-Shooter werfen und sich die kostenlosen Inhalte nicht entgehen lassen. Wie findet ihr das Winterfest-Event? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.