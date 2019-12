Auch in dem Shooter Call of Duty: Modern Warfare weihnachtet es derzeit sehr: Ein Easter Egg (zu Weihnachten ...), das nun von Spielern entdeckt wurde, ruft Captain Price als Weihnachtsmann inklusive Rentieren herbei, der nach einem kurzen Rundflug eine Zeitreise antritt.

Hier fliegt Captain Price an uns vorbei.

Für Schnee- und Winterfans hat Call of Duty: Modern Warfare bereits kürzlich mit Winter Docks eine neue Multiplayer-Karte eingeführt, die Spielern ein winterliches Schlachtfeld bietet. Doch wie nun die Community herausgefunden hat, hat das Entwicklerteam auf ebendieser Karte ein weihnachtliches Easter Egg versteckt: Ein Rundflug des berühmten Captain Price, verkleidet als Weihnachtsmann, der in seinem Schlitten von Rentieren gezogen wird — und nach einigen Sekunden zur Zeitreise ansetzt, die an Zurück in die Zukunft erinnert.

Yay! We did the easter egg on Winter Docks! Thanks to @Cpt_Rutger for being in the lobby with me :) pic.twitter.com/yrv6tYt0Mx