Blade Runner | Kultspiel ist nach vielen Jahren wieder spielbar

Während der Film Blade Runner im Jahr 1982 seiner Zeit deutlich voraus war, machte auch das gleichnamige Adventure-Videospiel diesem Ruf alle Ehre. Lange Zeit war es jedoch unspielbar gewesen. Eine Gruppe hat dieses technische Hindernis nun aus dem Weg geräumt.

In Blade Runner müsst ihr als Agent Androiden jagen, die in der Gesellschaft untergetaucht sind.

Die achtjährige Arbeit von Videospiel-Archäologen

Wie der PC-Store Good Old Games kürzlich bekanntgab, können Spieler nun wieder Blade Runner zocken. Bis hierhin war es aber ein langer Weg gewesen. Das 1997 erschienene Adventure-Spiel stammt von Entwickler Westwood Studios, der sich mit Spielen wie Dune 2 und der "Command & Conquer"-Reihe einen Namen gemacht hat.

Trotz des Erfolgs war die Karriere des Studios auch immer von Niederschlägen gezeichnet gewesen - so auch 1998, als Publisher EA es nach einer Pleite aufkaufte und umstrukturierte. Im Laufe dieser Zeit ging ebenfalls der Source Code von Blade Runner verloren. Den Spielern, die immer noch die Original-CDs besaßen und das Adventure auf modernen Rechnern vergeblich spielen wollten, konnte folglich nicht geholfen werden.

Um Blade Runner wieder zurückzuholen, setzten sich GOG und die Alcon Interactive Group, die Produktionsfirma hinter dem Nachfolgerfilm Blade Runner 2049, im Jahr 2011 daran, das Spiel wieder zum Laufen zu bringen. Nun, acht Jahre später, ist es vollbracht. Seit dem 17. Dezember kann das Spiel digital für 8,19 Euro über GOG.com erworben werden - leider einen Monat zu spät für ein Jubiläum, da die Handlung des Spiels im November 2019 stattfindet.

Testet euer Pixelwissen!

Anders als im Fim spielt ihr in Blade Runner nicht Rick Deckard, sondern seinen Kollegen Ray McCoy, der ebenfalls untergetauchte Androiden in einer Cyberpunk-Welt jagen muss. Werdet ihr einen Blick in den Klassiker reinwerfen? Oder sind Adventures nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!