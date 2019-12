Games with Gold | Das sind die kostenlosen Spiele im Januar

Bis zum Januar sind es noch einige Tage hin, doch Microsoft hat bereits jetzt die Xbox Games with Gold für den ersten Monat des Jahres 2020 bekanntgegeben. "Xbox One"-Besitzer dürfen sich wieder auf vier neue Spiele freuen.

"Games with Gold"-Abonnenten können im Januar wieder vier Spiele kostenlos herunterladen.

Das kommt jetzt

"Games with Gold"-Abonnenten dürfen sich im kommenden Monat auf vier kostenlose Videospiele freuen. Zwei davon könnt ihr bereits am 1. Januar erhalten, zwei weitere ab dem 16. Januar. Wie immer können "Xbox 360"-Spiele auch auf Xbox One heruntergeladen und gespielt werden.

Styx: Shards of Darkness (Xbox One)

In Styx: Shards of Darkness schüpft ihr mal nicht in die Rolle eines Menschen, sondern in die eines listigen, kleinen Goblins. Dieser vermeidet direkte Konfrontationen und setzt vielmehr auf Meuchelmorde und den Einsatz von Fallen. Während ihr im ersten Ableger Styx: Master of Shadows auf euch allein gestellt wart, könnt ihr den Nachfolger auch im Koop-Modus spielen. Das Action-Adventure ist vom 1. bis zum 31. Januar kostenlos erhältlich.

Batman: The Telltale Series (Xbox One)

In Batman: The Telltale Series schlüpft ihr in die Rolle von Batman höchstpersönlich und werdet mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert, die Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Fans des dunklen Rächers dürfen sich auf fünf Episoden und viele bekannte Gesicher aus dem DC Universum freuen. Batman: The Telltale Series steht vom 16. Januar bis zum 15. Februar kostenlos zum Download bereit.

Tekken 6 (Xbox One/Xbox 360)

Auch für "Beat'em Up"-Fans ist im Januar etwas dabei: Tekken 6 punktet mit einer Vielzahl an spielbaren Charakteren. 40 Kämpfer stehen euch zur Verfügung, die dazu noch allesamt individuell eingekleidet werden können. Was das Prügelspiel sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr im Test: "Tekken 6 | Die Faust im Nacken". Das Spiel kann vom 1. bis zum 16. Januar gratis eurer Spiele-Bibliothek hinzugefügt werden.

Lego Star Wars 2: Die klassische Trilogie (Xbox One/Xbox 360)

Lego Star Wars 2: Die klassische Trilogie bietet über 50 spielbare Charaktere aus dem "Star Wars"-Universum. Ihr könnt aber auch einfach einen eigenen Charakter nach euren Wünschen kreieren. Spielbar ist die klassische "Star Wars"-Trilogie, die sich aus den Episoden "Eine neue Hoffnung", "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" zusammensetzt. Vom 16. bis zum 31. Januar könnt ihr das Spiel herunterladen.

Erkennt das Spiel an den selbst gebauten Redakteuren!

Wie gehabt wartet auch der Monat Januar mit vier kostenlosen Videospielen für "Games with Gold"-Abonnenten auf. Seid ihr zufrieden mit der Auswahl oder ist nichts für euch dabei? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!