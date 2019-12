Puma bringt ein neues Paar Socken an den Start und bedient damit einen etwas anderen Kundenstamm als gewohnt. Anders als die gewohnte Fußbekleidung des Unternehmens soll diese nämlich speziell den geneigten Gamer fit für den elektronischen Sport machen!

Bildquelle: Puma.com

Sportbekleidungshersteller Puma hat eine neue Reihe von Gaming-Socken, oder besser gesagt: "Active Gaming Footwear" angekündigt, welche speziell für die zockende Kundschaft kreiert worden ist. Doch wozu eigentlich? Auf der Produktseite werden die Socken angepriesen und beschrieben als "für den Einsatz in Innenräumen und in der Arena konzipiert. Sie bieten nahtlosen Komfort, Halt und Grip, damit sich die Spieler an verschiedene aktive Spielmodi anpassen und ihr Bestes geben können."

Die Preise für die Socken unterscheiden sich laut aktuellen Angaben jedoch stark: Während ihr in Großbritannien 80 Pfund (etwa 93 Euro) für ein Paar zahlt, sind es in Australien 160 Australische Dollar (circa 100 Euro). Für den US-amerikanischen Raum wurde bisher noch kein Preis genannt, aber die beiden genannten Zahlen legen nahe, dass sich dieser bei mindestens 100 US-Dollar einpendeln dürfte. Auch im Rest der Beschreibung spart Puma nicht mit ebenso Vielversprechenden wie verwirrenden Formulierungen. So soll es die Socken gleich in drei unterschiedlichen Ausführungen, beziehungsweise "Modi" geben. Ob es sich bei den "Modi" allerdings nur um einen Marketing-Gag handelt oder ob diese tatsächlich einen Nutzen haben, ist noch nicht bekannt:

Mittlerer Wickelgriff im SEEK-Modus

Lateral wrap-up support in ATTACK mode - Was immer das auch heißen mag!

Fersenstabilität im CRUISE- und DEFENCE-Modus

Das erste Projekt im Videospielsektor von Puma sind die Socken aber nicht. Bereits zuvor schuf das Bekleidungsunternehmen ein Paar Stiefel im Stile von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.