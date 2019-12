Gewinnspiel | Holt euch eine PS4 Pro im "Spider-Man"-Design

Wie lässt sich folgende Aufzählung vervollständigen: Schnee, frische Plätzchen, Glühwein, Nadelholzduft, Rascheln von buntem Geschenkspapier. Die Antwort lautet: Gewinnspiel bei spieletipps! Ho-Ho-Holt euch eine PS4 Pro im "Spider-Man"-Design!

Neben Weihnachten gibt es für PlayStation-Enthusiasten noch einen weiteren Grund zum Feiern: Sony hat neben dem Weihnachts-Sale bereits heute schon den Januar-Sale gestartet, bei dem euch Rabatte von bis zu 70 Prozent auf eine ganze Reihe hochrangiger PS4-Spiele erwarten. Die Kollegen von GIGA GAMES haben euch schon mal die Highlights rausgepickt. Die findet ihr hinter diesem Link.

Mit im Sale-Portfolio befindet sich auch die bislang beste spielerische Adaption des Superhelden, der irgendwie nicht viel anders ist als du und ich. Die Rede ist von Peter Parker alias Spider-Man, der uns im Test: Spider-Man | Düster, nahbar und mitreißend mal wieder bewiesen hat, warum er so beliebt ist. Das Spiel ist zurzeit für schlappe 19,99 Euro zu haben. Abonnenten von PS Plus steigen sogar noch etwas günstiger aus.

Hier geht es direkt zu den Angeboten:

Für einen von euch gibt es auch noch die Möglichkeit, eine PlayStation 4 Pro im "Spider-Man"-Design zu gewinnen! So sieht das prachtvolle Sammlerstück aus:

Gewinnt die PS4 Pro im "Spider-Man"-Design!

Ich will gewinnen - was muss ich tun?

Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass eine so schöne Spidey-PS4 auch ein entsprechendes Zuhause findet. Vorzugsweise bei einem Fan, der alles, wirklich ALLES über Spider-Man weiß! Um zu gewinnen, müsst ihr daher auch ALLE Fragen über Spider-Man beantworten!!! AAAAAAHAHAHAHAHARRHARHARHARR!!!!!

Na gut, eine reicht. Und die lautet wie folgt:

Spider-Man musste sich in seiner Karriere zahllosen Superfeinden stellen. Wer war der erste Super-Bösewicht, gegen den Spider-Man in den Comics kämpfen musste?

a) Supercharger

b) Green Goblin

c) Mysterio

d) Kingpin

Schickt uns eure Antwort per Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort DIE SPINNE in der Betreffzeile.

WICHTIG: Teilt uns bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Postanschrift mit, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 31. Dezember 2019 um 12 Uhr mittags.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 3. Januar 2020 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Die schicke PS4 Pro braucht dringend ein neues Zuhause! Wir drücken euch schon mal die Daumen und wünsche euch viel Spaß bei der Teilnahme!