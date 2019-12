Red Dead Redemption 2 | Weihnachtsevent mit Geschenken und Schnee

Nicht nur in GTA 5 wird es winterlich, sondern auch in Red Dead Redemption 2. Im Online-Modus des Western-Epos gibt es fortan Schnee und sogar Geschenke.

Schnee und Tannenbaum: In Red Dead Redemption 2 wird es festlich.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Stadia

• Veröffentlichung: 26. Oktober 2018

• Weitere Artikel: RDR2 | Neue Singleplayer-Features und -Missionen für PlayStation 4

Das kommt jetzt

Rockstar Games lässt es im Wilden Westen schneien: Der Entwickler hat für den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 ein Weihnachtsevent angekündigt. Vom 20. Dezember bis zum 6. Januar schneit es in der Spielwelt und überall lässt sich verschiedene Dekoration blicken. Ein Geschenkpaket gibt es allerdings nur für Spieler, die sich zwischen dem 23. und 25. Dezember einmalig einloggen. Folgende Gegenstände erhaltet ihr dann:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Zusätzlich gibt es in der Zeit 50 Prozent Rabatt auf einen Mantel oder eine Flinte. Noch bis zum 6. Januar gibt es außerdem die folgenden Vorteile, die ihr euch im Online-Menü abholen könnt:

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Zwischen dem 31. Dezember und 6. Januar gibt es zusätzlich noch einmal 1000 Erfahrungspunkte als Belohnung für jede der Spezialrollen in Red Dead Online.

Passend zum Weihnachtsevent könnt ihr im Online-Modus in festlichen Versionen der Modi Spoils of War, Up in Smoke und Overrun antreten. Auf der PlayStation 4 kommen exklusiv noch die Modi Gun Rush, Make it Count und Last Stand hinzu.