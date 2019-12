THQ Nordic | Entwickler von Little Nightmares übernommen

Die Embracer Group, das Mutterunternehmen der THQ Nordic GmbH, hat sich ein weiteres Mal vergrößert. Ab sofort gehören die Tarsier Studios zum Konzern.

Mit Little Nightmares haben die Tarsier Studios international auf sich aufmerksam gemacht.

Das kommt jetzt

Nachdem Google zum Jahresende noch einen Entwickler aufgekauft hat, zieht die Embracer Group nach. Die Muttefirma von THQ Nordic gibt in einer Pressemitteilung bekannt, die Tarsier Studios für etwa umgerechnet 9,5 Millionen Euro übernommen zu haben.

Das in Malmö, Schweden, ansässige Studio verfügt über 65 Mitarbeiter und hat vor allem mit dem 2017 veröffentlichten Grusel-Jump-and-Run Little Nightmares internationale Beachtung erlangt. Mittlerweile befindet sich in Zusammenarbeit mit Bandai Namco ein zweiter Teil in Arbeit, welcher voraussichtlich 2020 erscheinen soll.

Unter neuer Führung sollen die Tarsier Studios zukünftig neue Projekte in Angriff nehmen. Um was es sich dabei genau handelt, bleibt allerdings noch offen. Die aktuellen Partnerschaften sollen von der Übernahme derweil nicht betroffen sein.