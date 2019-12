Cats | Unfertiger Film bekommt Patch wie ein Videospiel

Ihr alle kennt es: Nicht selten leiden neu erschienene Videospiele noch unter einigen Macken - Kinderkrankheiten, denen Entwicklern mit Patches Abhilfe schaffen. Das ist nichts Neues. Für Hollywood aber schon, denn auch die Filmindustrie scheint sich nun der späten Schönheitskorrekturen zu bedienen.

Im Film Cats werden die Schauspieler per CGI in humanoide Katzen verwandelt. Allerdings nicht ganz fehlerfrei.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sollen Universal-Studios etwas an den optischen Stellschrauben des Films Cats gedreht haben. Denn die Musical-Verfilmung soll fortan in einer überarbeiteten Version in den Kinos zu sehen sein. Von "überarbeiteten visuellen Effekten" ist dort die Rede. Was aber konkret an dem Film einer nachträglichen Änderung bedurfte, ist nicht bekannt. Zumindest nicht von offizieller Seite.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9 — Jenelle Riley (@jenelleriley) December 22, 2019

Via Twitter erklärten einige Kinogänger, welche den Film unmittelbar nach dessen Erscheinen gesehen haben, dass offenbar an einigen Stellen des Films CGI-Effekte fehlen würden. So seien zum Beispiel stellenweise statt der fellbedeckten Hände der Katzen menschliche Hände zu sehen. Dies würde sich jedenfalls mit den Befürchtungen decken, welche der Regisseur Tom Hooper im Vorhinein geäußert hat.

Angeblich habe dieser nämlich nicht genügend Zeit gehabt, um den Film vor dem Kinostart fertigzustellen - eine offensichtlich begründete Angst wie sich sich nun herausstellte. Denn letzten Endes wird der unnatürliche und regelrecht gruselige Look der antropomorphen Katzen im Film bestenfalls belächelt, meistens jedoch stark kritisiert.

Erkennt ihr diese Spiele an ihrer schlechten Beschreibung?

Trotz der nachträglichen Korrektur dürfte der Film bei den Kritikern wohl kaum besser wegkommen. Dieser wird nämlich in der Presse einhellig verissen, Kritiker und Fans lassen kaum ein gutes Haar an dem Streifen. Auch an den Kinokassen floppte die Musical-Verfilmung gewaltig.