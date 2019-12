In Call of Duty: Modern Warfare sorgt das neue "Season One"-Update für passende Weihnachtsstimmung. So könnt ihr euch jetzt im Modus Feuergefecht mit Schneebällen bewerfen.

Schneeballschlachten in Call of Duty: Modern Warfare.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Weitere Artikel: Neue Maps und Modi für Season One

Das kommt jetzt

Dass Weihnachten direkt vor der Tür steht, kann man momentan auch in Call of Duty: Modern Warfare sehen. Ein neues Easter Egg lässt Captain Price beispielsweise als Weihnachtsmann verkleidet auf einem Schlitten über die Karte fliegen, aber auch der "Feuergefecht"-Modus hat passenden Nachschub erhalten.

So lassen sich in der ersten Runde auf der "Winter Docks"-Karte ausschließlich Schneebälle einsammeln, mit denen ihr eure Kontrahenten bewerfen könnt. Sie funktionieren ähnlich wie die überaus tödlichen Wurfmesser, jedoch sind mit den Schneebällen mehrere Treffer nötig, um euren Widersachern das Licht auszuknipsen. Ist die erste Runde beendet, werdet ihr wie gehabt wieder mit zufälligen Waffen (also Gewehren oder Pistolen) ausgestattet. Dennoch bleibt die Möglichkeit bestehen, Schneebälle einzusammeln. Damit in den Folgerunden einen Sieg zu erringen, dürfte sich aber als schwierig erweisen.

Die Idee, eine Schneeballschlacht als saisonale Zusatzfunktion im "Feuergefecht"-Modus zu integrieren, funktioniert überraschend gut und verleiht dem Modus ein einzigartiges, winterliches Spielgefühl. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die vielfältigen Weihnachtsdekorationen der "Winter Docks"-Map.

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Schneeballschlachten aber nicht sonderlich lange in Call of Duty: Modern Warfare ausgetragen werden können. Es ist davon auszugehen, dass sie bereits mit einem Update in der kommenden Woche wieder aus dem Spiel entfernt werden.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Im "Feuergefecht"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr euch momentan mit Schneebällen bewerfen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ihr euch auf der "Winter Docks"-Karte befindet, die generell dank unterschiedlicher Dekorationen für weihnachtliche Stimmung sorgt.