Neue Xbox | Microsoft sagt: Großer Vorteil gegenüber PS5

Die "Next Gen"-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X (bisher bekannt als Xbox Scarlett) stehen bereits in den Startlöchern. Wer aufgrund des Spieleportfolios zu Ersterer greifen will, könnte zum Launch eventuell enttäuscht werden.

Optisch setzt Microsoft mit der Xbox Series X auf ein eher unkonventionelles Design.

Was wir bisher wussten

Die alten Konsolen haben ausgedient, bald werden Sony und Microsoft mit ihrer neuen Hardware auf den Markt vorstoßen. Wichtig für das Publikum ist aber auch, was sie zum Verkaufsstart der Konsole ihrer Wahl an spielbarem Material zur Verfügung haben werden. Darüber war bislang nur wenig bekannt. Neue Gerüchte wollen aber genau in diesen Punkt nun Einblick gewähren.

Was neu ist

Laut dem russischen Journalisten Anton Logvinov (auf YouTube via Comicbook.com) soll die Xbox Series X zum Start nicht nur mit weitaus mehr Launch-Spielen aufwarten, sondern auch - ganz im Gegensatz zur PS5 - einige konsolenexklusive Spiele veröffentlichen. Sony dagegen soll sich mit Exklusivspielen bei der Markteinführung noch zurückhalten. Logvinov zufolge würde Microsoft gleich zum Release der Konsole mit stolzen zwölf bis sechzehn (!) "Only Xbox"-Spielen auftrumpfen. Darunter sind selbstverständlich aber nicht nur die Vorzeigemarken, sondern auch kleinere Projekte.

Ob Logvinov mit seinen Behauptungen Recht behält, bleibt abzuwarten. Der Journalist sagte in der Vergangenheit bereits die Veröffentlichung von Hellblade 2: Senua's Saga und der PC-Version von Death Stranding voraus. Auch hier könnten sich seine Infos bewahrheiten, zumal bis auf Godfall aus dem Hause Gearbox noch kein konkretes Launch-Spiel für Sonys nächste Konsole bekannt ist.