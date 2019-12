Die Videospielverfilmung zu Sonic the Hedgehog wurde verschoben. Die ursprünglichen Pläne für die Darstellung des blauen Igels auf der Leinwand stießen beim Publikum auf keine Gegenliebe. Die neue Version orientiert sich stattdessen stärker an der Vorlage - für Neuerungen des Konsolenhelden wird aber trotzdem gesorgt sein, zum Beispiel in Gestalt des wohl entzückendsten Sonic, den ihr jemals gesehen habt.

Baby Sonic. Man muss ihn lieben! (Quelle: Paramount Pictures)

Ein Trailer zum kommenden Sonic-Streifen enthüllt eine neue Version des blauen Igels. Der japanische Twitter-Account von Paramount Pictures bezeichnete diese Ausführung, welche es bisher noch in keinem Ableger der Videospielvorlage zusehen gab, als "Baby Sonic". Vermutlich in Anlehnung an den derzeit im Netz Wellen schlagenden Baby Yoda aus der Serie "The Mandalorian" auf Disney Plus. Passend, denn hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Sonic im Miniformat.

Viel ist über diesen mysteriösen Charakter noch nicht bekannt, doch die Verfilmung soll hier Licht ins Dunkel bringen und dessen Entstehungsgeschichte beleuchten. Eigentlich sollte die "Sonic the Hedgehog"-Verfilmung bereits im November 2019 Jahres in die Kinos kommen. Eine grundlegende Überarbeitung des Charakterdesigns des Titelhelden seitens des Regisseurs Jeff Fowler - das ursprüngliche Aussehen unterschied sich zu stark von der Vorlage - lies die Veröffentlichung des Films allerdings noch etwas in die Zukunft rücken. Stattdessen soll der Held der Videospielverfilmung nun in einem originalgetreueren Look zu sehen sein.

Am 14. Februar 2020 soll dann offiziell die neue Sonic-Verfilmung in die Kinos zu sehen sein. Doch die Baby-Version dürfte wohl auch außerhalb der Filmtheater für reichlich Umsatz sorgen. Laut dem japanischen Trailer soll es nämlich "Baby Sonic"-Schlüsselanhänger geben, was aller Voraussicht nach nur der Beginn einer kommenden Merchandise-Welle sein könnte.