Star Citizen | Neuer Trailer zu Squadron 42 veröffentlicht

Kurz vor Jahresende haben die Entwickler von Cloud Imperium Games ein neues Lebenszeichen von Squadron 42 veröffentlicht. Optisch ist der Singleplayer-Modus von Star Citizen offenbar auf einem guten Weg.

Star Citizen wird offenbar ein optisches Schwergewicht, sowohl im Multi-, als auch im Singleplayer.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action/Simulation

• Plattformen: PC

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2021 oder später

Das kommt jetzt

Um Squadron 42, dem Singleplayer-Modus von Star Citizen, ist es in jüngerer Vergangenheit wieder sehr ruhig geworden. Kurz vor Jahresende hat Entwickler Cloud Imperium Games ein neues Lebenszeichen in Form eines Trailers gesendet, der sich zumindest rein optisch definitiv sehen lassen kann.

So zeigt der "Visual Teaser" nämlich vor allem in erster Linie grafische Eindrücke und so gut wie keine direkten Spielmechaniken. Ebenfalls von den Schauspielern Mark Hamill oder Gary Oldman, die beide jeweils einen Charakter in Squadron 42 verkörpern, fehlt im Video jede Spur. Stattdessen stehen Planeten, Raumschiffe und natürlich der Weltraum im Mittelpunkt.

Optisch kann sich Squadron 42 definitiv sehen lassen:

Die Geschichte von Squadron 42 setzt im Jahr 2945 nach einem Angriff der Vanduul auf Vega II an und spielt somit gut vier Jahre vor Star Citizen selbst. Wer als Spieler die Kampagne beendet, erhält anschließend im Mehrspieler-Modus den Abschluss als Militärdienst angerechnet und eine Staatsbürgerschaft.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Bis Squadron 42 erscheint, wird noch einige Zeit vergehen. Die Veröffentlichung der Alpha-Version ist zum jetzigen Zeitpunkt für Herbst 2020 geplant. Die Vollversion könnte vermutlich erst 2021 folgen, sofern alles nach Plan verläuft.