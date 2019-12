Nintendo Switch | Das waren die erfolgreichsten Indie-Spiele des Jahres

Auf der Nintendo Switch sind sie beliebt und erfolgreich: Die Rede ist von Indie-Spielen. Nintendo hat nun verraten, welche sich im Jahr 2019 am meisten verkauft haben.

Unterwegs oder zuhause: Indie-Spiele fühlen sich auf der Nintendo Switch wohl.

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Grund genug für Nintendo die erfolgreichsten Indie-Spiele des Jahres auf der Nintendo Switch und Switch Lite bekanntzugegeben. Allerdings hat das Unternehmen weder eine Rangliste veröffentlicht noch genaue Verkaufszahlen genannt. Nichtsdestotrotz zeigt sich ein durchaus interessantes Bild.

Unter den Top 15 befinden sich beispielsweise gleich zwei Spiele von Microsoft, bei denen gewiss der Begriff Indie, also Spiele von unabhängigen Entwicklern, durchaus diskussionswürdig ist. Nichtsdestotrotz haben sich Cuphead und Ori and the Blind Forest auf der Nintendo Switch bei den Spielern durchgesetzt. Ebenfalls erfolgreich unterwegs waren Wargroove und Slay the Spire.

Im folgenden die komplette Top 15:

Nun die Frage aller Fragen: Welche Indie-Spielen konnten euch 2019 auf der Nintendo Switch am meisten begeistern? Sind sie bereits auf der Liste vertreten oder etwas unter dem Radar gewesen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!