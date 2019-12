The Witcher 3 | Gerade erfolgreicher auf Steam als zum Launch

The Witcher 3: Wild Hunt hat einen neuen Rekord aufgestellt: Das Rollenspiel-Epos wurde auf Steam jüngst von mehr Spielern gezockt als je zuvor. Dieser Erfolg hat zweierlei Gründe.

The Witcher 3 ist beliebter als zum Launch.

Die meisten Videospiele sind gerade zum Release besonders gefragt und erreichen demzufolge die höchste Spieleranzahl innerhalb der ersten Verkaufswoche. Nicht so bei The Witcher 3: Wild Hunt. Das umfangreiche Rollenspiel zählte am 29. Dezember 2019 auf Steam einen Höchststand von 94.651 Spielern, womit es sich gleichzeitig auf Platz 7 der meistgespielten Games befand.

The Witcher 3: Wild Hunt reihte sich damit direkt über dem Multiplayer-Spiel Team Fortress 2 (Platz 8) und unter dem MMO-Shooter Destiny 2 (Platz 6) ein.

Viel erstaunlicher ist jedoch die Tatsache, dass das Rollenspiel damit jüngst mehr gleichzeitig aktive Spieler aufwies als je zuvor. Zum Release lag der Höchststand bei 92.268 Spielern. Eine Zahl, die nach Angaben der Webseite Steam Charts bis zum gestrigen Tag nicht getoppt werden konnte. Zuletzt schoss die Spielerzahl im Juni 2016 nach oben (auf 53.576 Spieler), vermutlich durch die Veröffentlichung der umfangreichen Erweiterung Blood and Wine.

Doch welchen Umständen hat The Witcher 3: Wild Hunt seinen neuen Rekord zu verdanken? Nun, zum einen ging die Netflix-Serie The Witcher ein paar Tage vor Weihnachten an den Start, womit viele Spieler sicherlich wieder in die Welt des Hexers zurückkehren wollten. Zum anderen läuft auf Steam gerade der Winter Sale und die "Game of the Year"-Edition von The Witcher 3 ist solange für nur 14,99 Euro erhältlich.

The Witcher 3: Wild Hunt ist so beliebt wie noch nie - zumindest auf Steam. Ob auch die Spielerzahlen auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch nach oben geschossen sind, ist nicht bekannt. Nichtsdestotrotz hat das Rollenspiel damit einen neuen Rekord auf Valves Vertriebsplattform aufgestellt.