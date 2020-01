Der Jahreswechsel bescherte WWE 2K20 einige Probleme: Viele Spieler, welche im neuen Jahr in den virtuellen Ring steigen wollten, berichteten davon, dass das Spiel regelmäßig unmittelbar nach der Modi-Auswahl den Dienst quittierte.

Anscheinend konnten einige Spieler ihren Kontrahenten nicht mehr im Ring begegnen, denn sie scheiterten bereits im Menü. Nach der Modi-Auswahl - unabhängig vom gewählten Modus - soll sich laut einigen Berichten auf Reddit nämlich das Spiel verabschiedet haben. Den Beweis dafür liefert zum Beispiel auch der YouTube-Kanal newLEGACYinc:

Im entsprechenden Subreddit zum Spiel wird der Fehler bereits heiß diskutiert und scherzhaft als "Bug Y2K20" tituliert. Dieser soll unmittelbar nach dem Jahreswechsel aufgetreten sein. Auch zu 2K Games ist dieses Problem durchgedrungen und prompt wurde ein Patch nachgeliefert, welcher den Abstürzen einhalt gebieten soll. Ganz akkurat scheint das aber nicht zu funktionieren, denn auch nach der Korrektur monieren einige Spieler immer noch die selben Fehler.

This issue has been resolved. Please make sure to restart your #WWE2K20 game to automatically download the fix. If you continue experiencing issues, please open a support ticket here: https://t.co/E9ETwypbuw . Thank you again for your patience!

Spieler, die unter diesem Fehler leiden, müssen allerdings nicht verzweifeln, sofern der Patch keine Besserung bringt. Der redditor Mike - auch bekannt als "TheShineDown" hat laut eigenen Angaben einen Weg gefunden, um den Bug zu umgehen und WWE 2K20 wie gewohnt zocken zu können.

hey #WWE2K #WWE2K20 players! crashing when trying to create anything? crashing when entering the Originals menu? you're not alone! but I've got a fix!



change your system date 1 day back. @WWEgames fucked up the game and made it force close in 2020 on most modes. not kidding. RT