Epic Games Store | Drei kostenlose Spiele verfügbar - nur für kurze Zeit

Auch im neuen Jahr schenkt euch Epic Games in regelmäßigen Abständen kostenlose Spiele. Nun ist die Auswahl für den Monat Januar bekannt - und diese fällt erstaunlich üppig aus!

Im Januar könnt ihr im Epic Games Store gleich drei kostenlose Spiele ergattern!

Wer das Glück hat, noch ein paar freie Tage genießen zu dürfen und diese am Gamepad verbringen möchte, der sollte einen Blick in den Epic Games Store werfen. Hier findet ihr nämlich mit Darksiders: Warmaster Edition, Darksiders 2: Deathinitive Edition und das Wintersportspiel Steep ganze drei kostenlose Spiele. Bis zum 9. Januar, also genau eine Woche lang, könnt ihr die drei Titel in euren Spielebibliotheken sichern.

Mit den beiden Darksiders-Ablegern erhalten Neueinsteiger in die Serie gleich das volle Paket: Die Warmaster Edition des ersten Teils bietet euch eine grafisch aufpolierte Version und auch Darksiders 2 kommt in einer hübscheren Optik daher als noch in der Originalausführung des Spiels. Obendrein winken euch beim Nachfolger noch einige zusätzliche DLCs mit weiteren Spielinhalten. Hat es euch hingegen die winterliche Stimmung angetan, dann solltet ihr euch an Steep versuchen. Sportfans können sich hier in einer verschneiten Berglandschaft ganz nach Belieben dem Ski- und Snowboardfahren, Fallschirmspringen oder der Luftakrobatik per Wingsuit hingeben.

Könnt ihr Verschwörungstheorien von Spiele-Stories unterscheiden?

Zum neuen Jahr beschert euch Epic Games damit mehr Spiele als gewöhnlich. Normalerweise legt der Fortnite-Entwickler im Falle eines Gratisspiels ohne Jugendfreigabe gleich noch ein weiteres für die jüngeren Nutzer drauf. Damit sind zwei kostenlose Spiele zeitgleich eigentlich nichts Ungewöhnliches. Zum Jahresbeginn dürft ihr euch aber gleich über ganze drei kostenfreie Titel freuen.