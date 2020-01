Twitch | Verschwundenes Spiel taucht während Livestream wieder auf

Ein bekannter Streamer erfreut sich in seinem Livestream an alten DOS-Games und fördert dabei unwissentlich ein lange verschollenes und zugleich kurioses Spiel zutage, welches der Entwickler schon selbst vergessen hat.

Solch merkwürdig aussehenden Monstern gilt es sich in dem Spiel zu stellen.

Der Twitter-User Rick Brewster berichtet auf seinem Account von einem Spiel, welches er 1994 als zwölfjähriger Junge entwickelt und jetzt überraschenderweise in einem Livestream von Macaw45 auf Twitch nach 25 Jahren wiederentdeckt hat.

In den etwa zehn Minuten, in denen der Streamer das RPG “The Golden Flute 4“ zockt, besiegt dieser merkwürdig anmutende Monster und stellt sich heroischen Herausforderungen. Dieses kurze Erlebnis beendet Macaw45 mit dem Fazit: „Ich werde es nicht löschen“, wie in dieser Videopassage zu sehen.

Die Geschichte des Spiels bewegt sich in einem magischen Fantasy-Königreich, in dem der Spieler in die Rolle eines Helden schlüpft, der in einer zufällig generierten Welt zufällig spawnenden Monstern begegnet und diese bekämpfen muss. Das Game endet mit der ebenfalls auf Zufall beruhenden Begegnung und dem Sieg über den Endboss.

Rick Brewster, welcher ein großer Fan der alten Sierra-Games ist, erzählt außerdem, dass das Spiel auf dem “Text Adventure“-Spiel auf dem 1984 erschienenen Buch “Golden Flutes & Great Escapes: How to Write Adventure Games“ basiert:

Mit diesem Buch erstellte der damals zwolfjährige Spieler das RPG.

Wer selbst einen Blick in das Game werfen möchte, um sich den Monstern zu stellen, kann es auf dieser Webseite herunterladen.

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Erstaunlich, wie das ewig verschollene Game am Weihnachtsfeiertag den Weg ans Licht zurückgefunden hat. Wie findet ihr das uralte Hobby-Projekt? Habt ihr auch schon mal ein Spiel entwickelt oder euch zumindest mit dem Gedanken getragen? Berichtet uns gerne davon in den Kommentaren!